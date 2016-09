Stolperfalle verschwindet Die Stadt hat in diesem Jahr zwei Fußwege in Ordnung bringen lassen. Nun wird an der Franz-Mehring-Straße gebaut.

Der Fußweg zwischen dem Diakonat und der Langgasse an der Steinaer Straße ist jetzt saniert worden. Die Anwohner freut es. Sie loben den Baubetrieb. © André Braun

Ein langgehegter Wunsch ist für die Anwohner der Steinaer Straße in Erfüllung gegangen. Der Fußweg vom Diakonat bis zur Einfahrt Langgasse wurde von der Firma Estler Straßen- und Tiefbau im Auftrag der Stadtverwaltung saniert. Darauf hatten die Anwohner sehr lange gewartet (DA berichtete). Es wurde Klinkerpflaster verlegt. Die blau-braun-bunten Klinker sind in die Wege des gesamten Stadtkerns eingebaut worden und entsprechen dem historischen Vorbild. „Wir sind froh, dass der Fußweg in Ordnung ist. Die Firma hat das richtig ordentlich gemacht. Jetzt kann man wieder laufen, ohne Bedenken zu haben, dass man stolpert“, so Anwohner Hans-Gert Uhlmann.

Vom Markt bis zum Diakonat war der Fußweg schon beim Ausbau des Marktes 1993/94 in Ordnung gebracht worden. Hier endete das Sanierungsgebiet früher einmal. Dann ist es vor Jahren bis zur Langgasse erweitert worden. Das Teilstück des Fußweges der Steinaer Straße stand nach dem Weg entlang der Robert-Schumann-Straße ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Sanierung dieses Fußweges erfolgte in Abschnitten. Von der Nordstraße bis zum Friedrich-Engels-Platz ist der Gehweg nun auf beiden Seiten in Ordnung. Ob das Stück bis zur Gartenstraße noch in diesem Jahr gebaut wird, steht nicht fest. „Wir müssen abwarten, wie hoch die Kosten für die Sanierung des Fußweges an der Franz-Mehring-Straße sind. Zurzeit wird das Vorhaben ausgeschrieben. Danach wird entschieden, ob wir noch Geld für den Abschnitt an der Gartenstraße haben“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer. Der Fußweg an der Franz-Mehring-Straße wird zwischen der Pestalozzistraße und Dresdener Straße auf der Seite, auf der früheren Akademie in Ordnung gebracht. Hier wird das Klinkerpflaster herausgenommen und Betonpflaster verlegt. Das soll farblich so gestaltet werden, dass es optisch ansprechend ist.

Zum Zustand der Fußwege gibt es immer wieder Kritik aus der Bevölkerung. Das betrifft auch den schlechten Zustand des Fußweges Am Tannicht. Dieser rückt auf der Prioritätenliste nach oben. Kann er dieses Jahr nicht saniert werden, so soll er im nächsten Jahr drankommen.

Überlegt wird, ob im Zuge des Kanalbaus in der August-Bebel-Straße nicht auch die Fußwege zwischen der Sonnenstraße und der Pestalozzistraße erneuert werden können. Das wäre dann ein Vorhaben für das nächste Jahr. Dann muss auch der breite Fußweg vor der Pestalozzischule saniert werden.

zur Startseite