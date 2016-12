Stolperfalle endlich entschärft Am Abzweig der Volksbank zur böhmischen Straße schafft der Gehweg nun etwas mehr Raum für Fußgänger. Ein Kommentar dazu.

Der Fußweg an der Ecke Markt/Böhmische Straße.Foto: © Rößler

Der nächste Winter kommt bestimmt. Viele, besonders ältere Zittauer hatten sich vermutlich schon wieder Sorgen gemacht, wie sie mit der schiefen und im Winter zeitweise eisglatten Böhmischen Straße bei deren Abzweigung an der Volksbank zurechtkommen werden. Diese Sorge ist nun geringer geworden. Ein „Ausschwingen“ des Gehweges schafft etwas mehr Raum für Fußgänger und damit Sicherheit. Das Machbare dürfte damit erreicht sein. Größere Sicherheit scheint an diesem „Nadelöhr“ wo sich Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge sehr nahekommen, nicht erreichbar zu sein. Vor dem Neubau des Zittauer Rathauses im Jahr 1845 war die Verkehrssituation an dieser Stelle übrigens eine andere. Es gab kein frei stehendes Rathaus. Die östliche Häuserfront der Böhmischen Straße ging direkt in die östliche Häuserfront des Marktes (einschließlich Fassade des Rathauses) über. Eine Abzweigung nach Osten gab es an der Südseite des Marktes nicht. Die Situation war also übersichtlicher. Vermutlich aber waren Gefälle und Straßenbelag der Böhmischen Straße dafür kritischer. Der Verkehr dafür aber vermutlich geringer. (rß)

