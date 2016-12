Stolpener Weihnachtsmarkt hängt den Seiffener ab Der MDR testet derzeit Weihnachtsmärkte in der Region. Der in Stolpen kommt dabei richtig gut weg.

Theresa Kirsten und Danny Roessler aus Dresden stöbern mit Sohn Fridolin im Büchermarkt. Den organisiert der Gewerbeverein immer zum Weihnachtsmarkt.

Bis 22. Dezember kommt Silvio Zschage vom MDR-Sachsenradio auf einen anderen Weihnachtsmarkt und befragt die Besucher nach ihrer Meinung. Um die Märkte zu vergleichen, werden Noten für Familienfreundlichkeit vergeben.

Vier Kriterien werden für die Gesamtnote beurteilt: Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert, Service und Weihnachtsatmosphäre. Am Sonntag schaute er sich ausgiebig auf dem Stolpener Weihnachtsmarkt um. Tourismuschefin Annett Immel hatte vom Besuch des Sachsenradios gehört und reagiert gelassen auf den Besucher-Test. „Wir geben, wie immer, auch ohne MDR, unser Bestes. Aber natürlich ist der Wettbewerb eine klasse Werbung für uns. Ich hoffe, dass wir noch besser abschneiden als vor zwei Jahren“, sagt sie. 2014 wurden noch Sternen vergeben. Stolpen konnte 16 von 20 möglichen Sternen erreichen.

In diesem Jahr nun wurden von den Besuchern Noten wie in der Schule verteilt. Für Stolpen dürfte damit der Test nicht nur Werbung sein, sondern auch eine Anregung für das kommende Jahr.

Weihnachtsatmosphäre: Auf Einheitsstände verzichtet

Der MDR-Moderator hat sich bei den Besuchern umgehört. Und die kommen zu dem Schluss, dass sich der Markt schön in die Kulisse der Stadt einpasst. Fast jeder Stand ist individuell gestaltet. Einheitsbuden wie auf anderen Weihnachtsmärkten in der Region üblich, findet man nicht. Es gab aber auch Kritik. Manch Händler könnte seinen Verkaufsstand weihnachtlicher schmücken, so die Meinung einiger Besucher. Wenn Händler nur einen Verkaufswagen hinstellen, dann sehe das zu sehr nach Wochenmarkt aus, so die Kritik. Positiv bewertet wurde die Weihnachtsmusik, die auf dem gesamten Markt zu hören war. Im Schnitt gaben die Besucher für die Bewertung der Atmosphäre die Schulnote 1,7.

Unterhaltung: Von Kutschfahrten bis Basteln für Kinder

Im Vergleich zu anderen Märkten will Stolpen eine andere Art der Unterhaltung bieten. So gibt es keine Karussells oder Ähnliches. Dafür aber Kinderbasteln, eine Kutschfahrt durch die Stadt und Klöppelkurse. Das kommt bei den Besuchern gut an und wird von denen mit einer 1,2 im Schnitt belohnt.

Kosten: Besucher sind mit den Preisen zufrieden

Bei den Preisen liegen die Stolpener Anbieter im derzeitigen Durchschnitt. Den Glühwein gab es ab 2,50 Euro, die Bratwurst für drei Euro. Die Toiletten sind gratis. Die Besucher vergaben die Note 1,6.

Service: Örtliche Gegebenheiten sind kompliziert, aber nicht zu ändern

Aufgrund seiner schrägen und steilen Lage ist der Marktplatz nicht unbedingt für Rollstuhlfahrer geeignet. Auch für Eltern mit Kinderwagen sind sie eine Herausforderung. Jedoch nehmen das viele in Kauf. Toiletten sind vorhanden. Parkplätze gibt es, jedoch nicht direkt am Markt. Im Schnitt gaben die Besucher auf den Service die Note 2,3. Damit ergibt sich eine Gesamtnote von 1,7. In der Wertung liegt die Burgstadt bislang auf den zweiten Platz hinter dem Mittelalter-Markt im Stallhof Dresden mit Gesamtnote 1,5. Auf den Plätzen drei und vier folgen Pirna (Note 1,8) Bautzen und Radebeul (jeweils 1,9). Seiffen schaffte es gar nur auf die Note 2,5.

