Stolpener Unternehmer gestorben

Der Tod von Mario Bormann, Gewerbevereinsmitglied und Inhaber der Eiz-Manufaktur auf der Schlossstraße in Stolpen, erschüttert derzeit die Stadt. Der 48-Jährige soll am Sonnabend leblos von einer Mieterin auf der Kellertreppe des Hauses gefunden worden sein. Mario Bormann sei bereits tot gewesen. Der Stolpener hatte sich mit seiner Eiz-Manufaktur einen Namen gemacht, die er anfangs nur an den Wochenenden und später in der Woche geöffnet hatte. Vor dieser Tätigkeit war er Anzeigenberater bei der Sächsischen Zeitung im hiesigen Regionalverlag. Über die Ursachen und näheren Umstände, die zu seinem Tod führten, ist nichts bekannt. (SZ)

