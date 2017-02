Stolpener Straße noch gesperrt Wegen Baumfällarbeiten wird der Verkehr nahe der Polizeikreuzung in Bischofswerda voraussichtlich noch bis Nachmittag umgeleitet.

Wegen Baumfällarbeiten ist die Stolpener Straße in Bischofswerda gesperrt. © Steffen Unger

Noch bis voraussichtlich 15 Uhr ist am Donnerstag ein Teil der Stolpener Straße in Bischofswerda gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Polizeikreuzung und der Einmündung zur Herrmannstraße. Es gibt eine Umleitung. Gesperrt ist, weil Baumfällarbeiten begonnen haben. Vier Linden werden in dem Bereich gefällt. Im Einsatz sind die Firma Baumdienst Knorre und der Bauhof der Stadt.

Die Geißmannsdorfer Straße wird am Freitag gegen 7.30 Uhr wegen Baumfällarbeiten halbseitige gesperrt. (SZ)

