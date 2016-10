Stolpener Jugend bekommt Geld Die Löwen-Apotheke hat für den Jugendklub gesammelt. Die Spende ist dort gut angelegt.

Der Jugendklub Stolpen bekommt den Erlös einer Tombola für seine Arbeit. © dpa

Die Stolpener Jugend kann sich über eine Finanzspritze freuen. Die Mitarbeiter der Löwen-Apotheke haben auch beim diesjährigen historischen Stadtfest eine Tombola auf die Beine gestellt. In diesem Jahr darf sich der Jugendklub Stolpen über den Erlös der Aktion freuen.

Die Spenden sollen am 14. November in der Apotheke am Markt an die Jugendlichen übergeben werden, darüber informiert Stolpens Kultur-Sprecherin Christiane Barthel. Bereits seit 2003 organisiert die Belegschaft der Stolpener Löwen-Apotheke am Marktplatz jährlich zum historischen Stadtfest eine Tombola. Eifrig werden die handgewickelten Lose für den guten Zweck unter die Leute gebracht. Über den jeweiligen Erlös von bis zu 1 000 Euro konnten sich bisher unter anderem die Kindergärten der Burgstadt, das Hugo-Haus in Langenwolmsdorf oder die Turner des SV Blau-Gelb Stolpen freuen. Auch die Spielgeräte auf dem Stolpener Marktplatz wurden so finanziert. Der Jugendklub selbst ist in der Stadt ziemlich rege. So werden zum Beispiel Veranstaltungen organisiert. Darüber hinaus nehmen die Jugendlichen jährlich an der 48-Stunden-Aktion teil und realisieren Projekte für die Stadt oder auch für die Kindergärten. (SZ/aw)

