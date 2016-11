Stolpener Haushalt wird sportlich

Wo soll in den nächsten Jahren noch investiert werden?

Mit dem Haushaltsplan für 2017 wird die Entwicklung in den nächsten vier Jahren betrachtet. Großes Thema für 2017 ist die Erschließung des neuen Wohngebietes Am Schlossberg in Stolpen. Außerdem will man in Sachen Gewerbeansiedlung weiterkommen. Deshalb steht das neue Gewerbegebiet an der Ziegeleistraße in Helmsdorf auf dem Plan. Die Stadt will außerdem in eine energetisch verbesserte Straßenbeleuchtung investieren. Geplant ist auch ein behindertengerechter Zugang für das Rathaus. In Helmsdorf steht die Sanierung der Wesenitzbrücke an und in Langenwolmsdorf die des Spielfeldes auf dem Rasenplatz. Der Vereinsraum im Erbgericht Lauterbach steht mit im Plan.

Und es geht um das Feuerwehrgerätehaus in Stolpen. Hier könnte es sein, dass sich das Ganze auf 2018 verschiebt. „Es gibt Gedanken, das Gerätehaus an einem anderen Standort in Stolpen neu zu bauen“, sagt Bürgermeister Uwe Steglich. Deshalb wolle man erst sicher sein, wie hoch der Eigenanteil ist. Zudem hofft die Stadt auf einen guten Verkauf der Flächen im neuen Wohngebiet. Das Geld soll für den Eigenanteil beim Gerätehaus-Bau verwendet werden. Neu aufgenommen in den Haushalt für das Jahr 2018 wird der Hochwasserschutz entlang des Langenwolmsdorfer Baches. Dort soll ein Rückhaltebecken gebaut werden.