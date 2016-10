Stolpen will neue Parkplätze schaffen Wohin mit dem Auto? Anwohner und Touristen bemängeln schon seit Langem die Parkplatznot in der Innenstadt. Dafür steht zunächst eine Befragung an.

Solche Schilder fehlen offenbar in Stolpen. Nicht nur die Schilder, auch die Parkplätze dazu. © Symbolbild/dpa

Die Parkplatznot zu Stoßzeiten in Stolpen ist allgemein bekannt. Hat das Hotel Goldener Löwe zum Beispiel eine Tagung, sind die Parkplätze am Markt belegt. Die zwei großen Parkplätze sind dagegen vor allem wochentags fast leer. Und dann gibt es auch noch einige Nachfragen von Geschäftsleuten in den Seitenstraßen betreffs der Ausweisung von Stellflächen. Aber auch so mancher Bewohner der Innenstadt weiß abends nicht wohin mit seinem Fahrzeug. Mit einem neuen Konzept will die Stadt nun den tatsächlichen Stellplatzbedarf, auch unter der Berücksichtigung künftiger Neuplanungen im Sanierungsgebiet, erarbeiten. Damit schafft die Verwaltung Voraussetzungen dafür, Zuschüsse für neue Stellplätze zu erhalten. Unterstützt wird die Stadtverwaltung dabei von der STEG der Stadtentwicklung GmbH aus Dresden. Diese begleitet das neue Innenstadtförderprogramm. Das Büro wurde nun beauftragt, die notwendigen Erhebungen vor Ort durchzuführen. Noch bis Ende Oktober werden alle Gewerbetreibenden in dem Innenstadtgebiet befragt. Ihre Vorschläge und Hinweise sollen dann in das Konzept mit einfließen. (SZ/aw)

zur Startseite