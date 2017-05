Stolpen-Premiere für „Wetten, dass...?“ Die ersten Aktionen für die 800-Jahrfeier sind angelaufen. Damit sie ein Erfolg wird, muss einiges geprobt werden.

Auf dem Stolpener Marktplatz wird sich die Stadtwette entscheiden. © SZ-Archuiv/Dirk Zschiedrich

Das Stadtfest am 10. und 11. Juni dieses Jahres wird zur Generalprobe für das Jubiläumsfest „Stolpen 800“ zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2018. Einige der Aktionen dafür sind bereits angelaufen. Damit diese ein Erfolg werden, muss für einige auch geprobt werden.

Stadtwette: 400 kostümierte Festbesucher

Erstmals zu einem Stadtfest in Stolpen gibt es auch eine Stadtwette. Am Sonntag, 11. Juni, soll dann 15 Uhr die Stadtwette stattfinden. Der Festausschuss zur Vorbereitung von Stolpen 800 wettet, dass sich mindestens 400 Leute im Kostüm auf dem Marktplatz einfinden. Sollte das gelingen, wird der Festausschuss ein Fass Freibier für die Großen und ein Fass Fassbrause für die Kleinen spendieren. Angesichts der geforderten 400 Leute dürften das große Fässer sein. Sollten sich nicht so viele Leute im Kostüm einfinden, gibt es nichts kostenlos zu trinken. Einen Wettpartner gibt es bei der Generalprobe nicht. Der Festausschuss geht davon aus, dass sich genügend Kostümierte einfinden.

Anforderungen an die Kostüme gibt es nicht. Es sei egal, ob man als Edelmann oder Bauer verkleidet sei. Sie müssen auch nicht zum diesjährigen Stadtfestthema „Zar und Zimmermann“ passen. Die Hauptsache sei, dass man keine neuzeitliche Kleidung trage. Die Wette zum Stadtfest ist das Warm-up für das große Fest Stolpen 800 im nächsten Jahr. Da soll es gelingen, 800 kostümierte Besucher auf den Marktplatz zu bringen. Wettpartner werden dann wieder der Festausschuss und als Gegenpart August der Starke oder der MDR sein. Um was gewettet werden soll, steht noch nicht fest. Damit dann auch alles technisch funktioniert, soll bereits beim Stadtfest am 11. Juni auch die Zählweise geprobt werden.

Theaterproben: Ein altes Stück wird neu aufgeführt

Der Stolpener Johannes Venus probt derzeit mit vielen Laienschauspielern für das Stück „Die Sühne“, das erstmalig vor gut 50 Jahren in Stolpen aufgeführt wurde und jetzt eine Neuauflage erlebt. Geschrieben hatte das Stück einst der Vater von Johannes Venus, Helmut. Zur 750-Jahr-Feier wurde es uraufgeführt. Um es zur 800-Jahr-Feier noch einmal auf die Bühne zu bringen, nutzte der Regisseur viele Fotos und natürlich auch seine Erinnerungen als Vorlage. Als 18-Jähriger hatte er bereits in der Uraufführung mitgespielt.

Laufseminar: Stadtlauf und Marathon sind in Arbeit

Im Januar 2018 fällt der Startschuss für „Stolpen läuft“. Damit die Teilnehmer gut vorbereitet sind, gab es bei einem Laufseminar kürzlich viele Informationen rund um das Thema Laufen . Für den Ideengeber und Sportler René Bardoux sind die Aktionen etwas ganz Besonderes, vor allem, weil Stolpen an sich bislang keine Lauftradition hat. Bardoux plant einen Marathon der besonderen Art, eine 8 000-Kilometer-Gemeinschafts-Laufaktion aller Stolpener. Ziel ist es, von Mitte Januar bis zum 31. Mai 2018 eine Kilometerzahl von 8 000 „auf dem Tacho“ zu haben. Höhepunkt ist dann der erste Stolpener Basaltauf zum Stadtfest im Jahr 2018.

