Stolpen präsentiert sein Bürgerhaus

Gebaut wird in Stolpen seit 25 Jahren auch mithilfe von Fördermitteln aus der Stadtsanierung. Seit dem hat sich vieles verändert. Die katastrophalen Zustände in der Innenstadt mit desolaten Trink- und Abwasserleitungen und kaputten Straßen gehören der Vergangenheit an. Im Jahr 2001 wurde das Sanierungsgebiet auf die Rudolf-Breitscheid-Straße und die Parkpromenade ausgeweitet. Damit konnten auch private denkmalgeschützte Gebäude saniert werden. Die ehemalige Knopffabrik wurde mit Sanierungsmitteln abgerissen. Positiv fällt auch die Umgestaltung des Obermarktes mit den beiden städtischen Objekten Markt 26 und Rathaus auf. Viele private Hauseigentümer haben ebenfalls investiert. Insgesamt wurden in den Jahren 1992 bis 2016 an die 15 Millionen Euro ober- und unterirdisch verbaut, davon rund 8,8 Millionen Euro Fördermittel.

Damit die Kommune wie auch Privatpersonen weiter investieren können, hat sich Stolpen um ein weiterführendes Sanierungsprogramm bemüht. Noch bis 2019 können mit diesem neuen Förderprogramm Projekte umgesetzt werden. Um zu präsentieren, wie sich Stolpen entwickelt hat, nimmt die Stadt am 13. Mai am bundesweiten Tag der Städtebauförderung teil.

Programm am 13. Mai zurück 1 von 5 weiter Eine Foto-Galerie zeigt ab 13 Uhr das Gestern und Heute. Auf dem Obermarkt sorgt MDR-Moderator Bodo Gießner für Unterhaltung. Im Ratssaal des Bürgerhauses findet 15 Uhr ein Vortrag zu realisierten und geplanten Vorhaben statt. Die Führungen durch das Bürgerhaus starten 16.30 Uhr am Eingang. Die Premiere für das neue Innenstadtspiel „Findet mit Geist und Maus Stolpener Geschichten heraus“. Der Umzug Kinder „weckt die Mäuse“ startet 16.40 Uhr. Nach 17 Uhr geht es am Käsemarkt im Vorwerk gemütlich weiter. Quelle: Auszug/Stadt

Gemeinsam mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Dresden (Steg) und Citymanagerin Simone Schöne wurde ein Programm für diesen Tag vorbereitet. Hauptschwerpunkt wird das neue Bürgerhaus Markt 26 sein. Ein Haus mit Geschichte. Hier befand sich das ehemalige Amtsgericht. Auch Napoleon nächtigte hier.

Die Stadt Stolpen setzt darauf ihre große Hoffnung, die Innenstadt zu beleben. Zentral vereint sind im Gebäude Stadtbibliothek, Stadtmuseum sowie das Trauzimmer. Bis 30. Juni zieht auch die Touristinformation ein. Zum Tag der Städtebauförderung werden am Nachmittag auch Führungen durch das Haus angeboten.

