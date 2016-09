Stolpen liest und liest Wieder ist es dem Männerklub gelungen, viele Vorleser für die Lesenacht zu gewinnen. Und die ist nicht nur was für Leseratten.

Arnd Böhmer ist Geschäftsführer eines Ingenieurbüros für Geotechnik. Am Sonnabend wechselt er das Metier. Frohberg © Frohberg

Stolpen. Der Stolpener Arnd Böhmer ist einer der Vorleser, die zur dritten Stolpener Lesenacht am 24. September eines ihrer Lieblingsbücher in die Hand nehmen werden. Er ist bereits das dritte Mal dabei, weil er diese Veranstaltung sehr wichtig für Stolpen hält. „Und sie soll das Image als Burgstadt mit Geist pflegen helfen“, sagt er. Deshalb unterstützen Arnd Böhmer und seine Frau die Lesenacht auch finanziell. Arnd Böhmer ist Geschäftsführer eines Ingenieurbüro für Geotechnik mit mehreren Filialen, unter anderem in Stolpen, Bautzen und Freiberg. Seine Aufgabengebiete umfassen unter anderem Baugrunduntersuchungen, Altlastenerkundung, Deponiesanierung und Wasserbauten. Zum Ausgleich nimmt er gern mal zu Hause ein Buch zur Hand, auch, um zu entspannen.

Bei den vorangegangenen Lesenächten hatte er immer Alfons Zitterbacke dabei. In diesem Jahr wird er aus dem Buch „111 Gründe, Dynamo Dresden zu lieben“ von Eric Spannaus lesen. Arnd Böhmer selbst ist langjähriger Fußballtrainer beim SV Blau-Gelb Stolpen und eben auch schon lange Fan von Dynamo Dresden. Und als solcher ist er auf das Buch von Eric Spannhaus gestoßen. Der Schriftsteller erklärt in dem Buch, wie er selbst als Jugendlicher von dem Dynamo-Virus infiziert wurde, der ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat. „Ich konnte mich darin gut wiedererkennen und fand es sofort toll. Ich hoffe, damit ein Angebot für alle fußball- und dynamoverrückten Zuhörer zu bringen und Stolpen liest inhaltlich zu verbreitern“, sagt Arnd Böhmer. Er selbst ist am Sonnabend unter anderem 17.30 Uhr in der Eiz-Manufaktur, 19.30 Uhr im Saal des Amtsgerichtes/Bürgerhaus sowie 20.30 Uhr im Fotoservice Rudoba zu hören.

Neben Arnd Böhmer gibt es aber noch viele andere Vorleser. Insgesamt 70 Lesungen an 20 verschiedenen Orten in der Stadt kündigte der Männerklub Stolpen als Organisator der Veranstaltung an. Die Lesungen finden zwischen 15.50 und 22 Uhr statt. In jeder „Leseeinrichtung“ gibt es auch Flyer. Anhand dieser können die Zuhörer ihren abendlichen Rundgang durch Stolpen bestimmen. Eröffnet wird die Veranstaltung 15.30 Uhr im neuen Saal des Bürgerhauses durch die Lese- und Geschichtenkönige der Grundschulen von Langenwolmsdorf und Stolpen. Zum Finale treffen sich dann Zuhörer und Vorleser 21.30 Uhr in der Stadtkirche Stolpen. Dort gibt der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich die verrücktesten Geschichten aus seinem Leben zum Besten. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei.

