Stolpen investiert in die Schulen Eine halbe Million Euro soll in den nächsten Jahren ausgegeben werden – für Sanitäranlagen, Schallschutz und Sportplatz.

Mithilfe des Investitionspaketes will die Stadt Stolpen die Oberschule und die Grundschule teilweise sanieren. Die Fördermittel für diese beiden Vorhaben hat die Stadt bereits sicher. © Dirk Zschiedrich

Die Sanitäranlagen in der Ludwig-Renn-Oberschule in Stolpen sind schon lange nicht mehr auf dem neuesten Stand. Um sie wenigstens etwas aufzuhübschen, griffen die Oberschüler mit Unterstützung des Jugendrings zur Spraydose. So wurden die Schulklos mit buntem, lustigen Graffiti ausgestattet. Das Grundproblem, der schlechte Zustand, ist damit allerdings nicht gelöst. Die Stadt Stolpen arbeitet seit Längerem an dem Plan, die Sanitäranlagen zu modernisieren. Das gelingt jetzt mit dem Investitionspaket, welches Bund und Land für die Kommunen geschnürt haben. Die ersten Bescheide für die geplanten Vorhaben sind inzwischen eingetroffen. Demnach stehen für die Sanierung der Sanitäranlagen einschließlich der Fenster in der Ludwig-Renn-Oberschule knapp 170 000 Euro zur Verfügung, 127 200 Euro wurden als Fördermittel bestätigt. Die Umsetzung ist für das Jahr 2018 geplant.

Ein Jahr später ist dann die Basaltus-Grundschule Stolpen dran. Auch hier müssen die Sanitäranlagen modernisiert werden. Außerdem soll in das Erdgeschoss der Grundschule neue Fenster mit Schallschutz eingebaut werden. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von 120 000 Euro bestätigt. Die Kosten insgesamt sollen bei 160 000 Euro liegen.

Mit Hilfe des Investitionspaketes sollen zudem weitere Vorhaben umgesetzt werden. Dazu gehört die Sanierung des Spielfeldes auf dem Sportplatz von Langenwolmsdorf. Der Fördermittelbescheid dafür wird in den nächsten Tagen erwartet. Außerdem soll die Straßenbeleuchtung modernisiert werden. Bis Ende 2018 wird auf LED-Lampen umgestellt. Damit hatte die Stadt schon 2006 begonnen. Mit Hilfe des Investitionspakets können nun 140 000 Euro in das stromsparende Licht gesteckt werden. Im ehemaligen Erbgericht in Lauterbach, dem Vereinshaus, soll außerdem die Heizung erweitert und neue Fenster eingesetzt werden.

Die Stadt Stolpen erhält aus dem Investitionspaket nach dem Personenschlüssel vom Bund 122 000 Euro. Zuzüglich der Eigenmittel stehen 162 000 Euro zur Verfügung. Der Freistaat gibt Fördermittel in Höhe von 330 000 Euro dazu. Zusammen mit Eigenkapital kann Stolpen 439 000 Euro verbrauchen. Dazu kommt eine Investitionspauschale von 67 000 Euro. Diese wird der Stadt 2019 ausgezahlt. Insgesamt viel Geld, das gut eingesetzt werden will.

zur Startseite