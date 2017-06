Stolpen hilft krankem Louis Ein elfjähriger Fußballer des SV Wesenitztal ist an Leukämie erkrankt. Da stehen Sportler zusammen und helfen.

Die Sportler des SV Blau-Gelb Stolpen haben ihren symbolischen Scheck in Höhe von 455 Euro an den SV Wesenitztal übergeben. © Dirk Zschiedrich

Die Sportler vom SV Wesenitztal hatten im Frühjahr eine große Spendenaktion gestartet. Sie wollen damit dem an Leukämie erkrankten Louis helfen.

Diese schmerzliche Diagnose bekam der kleine Junge im vergangenen Jahr. Ein Schock für die Familie. Von heute auf morgen hat sich ihr Alltag verändert. Der Elfjährige ist selbst Fußballer und auch ein erfolgreicher Torschütze. Doch mit Fußball wird es erst einmal nichts. Louis muss sich einer Therapie unterziehen.

Um dem Jungen und seiner Familie zu helfen, hatte der Sportverein Wesenitztal unter dem Motto „Sportler helfen Sportlern“ eine Spendenaktion gestartet. Die Anteilnahme an der Spendenaktion übertreffe bei Weitem die Erwartungen, heißt es in Vereinskreisen. Durch Plakate und mit einem Facebook-Aufruf, der fast 12 000 Personen erreicht hat, ist es gelungen, viele Leute, vor allem Sportler, mit dem Schicksal von Louis vertraut zu machen.

Darüber hinaus hatten sie bei allen ihren Heimspielen eine Spendenbox bereitgestellt und Geld gesammelt. Sehr gefreut haben sich die Sportler über Nachbar-Vereine, die beispielsweise bei ihren Heimspielen eine separate Spendenaktion gestartet haben. Der SV Blau-Gelb Stolpen ist einer dieser Vereine, die ebenfalls gesammelt haben. „Wir haben von der Spendenaktion für Louis gehört und wollten uns natürlich daran beteiligen“, sagt Arnd Böhmer, Fußball-Übungsleiter bei den D-Junioren des SV Blau-Gelb Stolpen.

Der Verein hat in den verschiedenen Abteilungen und Mannschaften gesammelt. Der symbolische Scheck in Höhe von 455 Euro wurde jetzt an den SV Wesenitztal übergeben. Und noch mehr Vereine haben sich an der Aktion beteiligt, so zum Beispiel der 1. FC Pirna, der SV Chemie Dohna, der SV Birkwitz-Pratzschwitz und die SG Empor Possendorf. Auch die erste Mannschaft des SV Wesenitztal hat Geld gesammelt und die Spendenbox kräftig gefüllt. Die Familie und die Fußballer des SV Wesenitztal möchten sich für die große Unterstützung bedanken. Die momentane Therapie zehre an den Kräften von Louis, doch er sei auf einem guten Weg, seine Krankheit zu besiegen, informiert der Verein.

zur Startseite