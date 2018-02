Stolpen greift nach Podestplatz

Nach rund anderthalb Monaten Wettkampfpause gehen die Volleyball-Frauen in der Bezirksliga am Wochenende in das letzte Saisondrittel. Tabellenführer Hainsberger SV empfängt dabei am Sonnabend den Tabellenfünften Post Dresden II und den Vorletzten Großröhrsdorf. Das bisher überragende Team der Saison – zehn Spiele, neun Siege, erst vier verlorene Sätze – könnte einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Der ärgste Verfolger USV TU Dresden II hat aktuell fünf Punkte Rückstand auf den HSV.

Die TU-Frauen greifen erst eine Woche später am 10. März wieder in den Punktspielkampf ein. Gastgeber sind dann die Spielerinnen des VSV Blau-Weiß Freital, aktuell Tabellendritte. Mit bisher zwei Spielen weniger können auch die Blau-Weißen noch beim Medaillenkampf mitreden. Das Duell mit der TU verspricht, ein echtes Spitzenspiel zu werden.

In der Bezirksliga der Männer müssen die Teams aus der Weißeritzregion eher in Richtung Tabellenkeller schauen. Der TSV Seifersdorf ist mit 13 Punkten aus zehn Spielen aktuell Tabellensechster und kann in Sachen Abstiegskampf derzeit noch eher beruhigt agieren. Glashütte-Schlottwitz hingegen hat als siebenter erst neun Punkte gesammelt - genauso viele wie Mickten II und Naundorf auf den beiden Abstiegsplätzen in der neunköpfigen Spielklasse. Deutlich besser sieht es dagegen in Stolpen aus. Die Blau-Gelben sind mit 16 Zählern aktuell Tabellendritte. Der Abstand zur Liga-Spitze, die von den Cottaer Fischen und dem punktgleichen Dresdner SSV II gebildet wird, beträgt allerdings bereits acht Zähler. Am nächsten Spieltag (10. März) sind die Stolpener gemeinsam mit Seifersdorf in Laußnitz (4.) zu Gast. Glashütte-Schlottwitz empfängt beim Heimspieltag Mickten und Naundorf.

In der Bezirksklasse Ost der Frauen treten vier Teams aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an. Tabellenzweite sind die Frauen der Königsteiner VG, übertroffen nur vom verlustpunktfreien Spitzenteam Dresdner SC III. Lok Pirna ist als Fünfter im Tabellen-Mittelfeld, Seifersdorf und Stolpen folgen mit einigen Zählern Abstand auf den Rängen sechs und sieben. Äußerst umkämpft ist das Geschehen in der West-Staffel. Nach zehn Spieltagen hat kein Team mehr als sieben Siege auf dem Konto. Angeführt wird die Tabelle derzeit von den Frauen aus Wilsdruff, die einen Zähler mehr als der SC Riesa verbuchten. Auf einem Abstiegsplatz befinden sich derzeit die Wurgwitzerinnen, die aber durchaus noch zu den vor ihnen liegenden Teams aufschließen können.

Bei den Männern ist es in der Bezirksklasse Ost ebenfalls die Königsteiner VG, die um einen Podestplatz kämpft (3.). Graupa und der SSV Heidenau stehen auf den Plätzen sechs und sieben, dürften aber mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Dies gilt nicht für Schlusslicht Pirna-Copitz II, das in zehn Spielen erst drei Zähler sammeln konnte. In der West-Staffel haben die Teams aus dem Landkreis voraussichtlich weder mit Auf- noch Abstieg etwas zu tun. Pohrsdorf ist Vierter, Blau-Weiß Freital Fünfter. (sbr)

zur Startseite