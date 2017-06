Stolpen erschließt neue Gewerbegebiete Im Ortsteil Helmsdorf sollen zwei große Flächen entstehen.Interessenten gibt es bereits.

Die Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren wollen eine Fläche von 7 000 Quadratmetern kaufen. © Marko Förster

Die Stadt Stolpen will bis 2018 das Gewerbegebiet an der Ziegeleistraße im Ortsteil Helmsdorf erschließen. Dazu gehören zwei größere Flächen. Mit Fördermitteln soll der Plan umgesetzt werden. Ein entsprechender Bescheid ist im Rathaus inzwischen eingetroffen. Demnach bekommt die Stadt etwa 1,3 Millionen Euro Fördermittel. Darüber informiert Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Das sind 85 Prozent der eigentlichen Erschließungskosten. Den Rest trägt die Stadt. Im Jahr 2017 soll unter anderem der Regenwasserkanal verlegt werden. Im darauffolgenden Jahr sind dann der Abwasserkanal sowie die Anschlüsse für das Löschwasser geplant. Zum Schluss werden die Straßen gebaut. Interessenten für die neuen Flächen gibt es bereits. Die Firma Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren sowie die Firma Kühn-Außenausstattung aus Stolpen sind an den Flächen interessiert. Erstgenannte wollen 7 000 Quadratmeter kaufen und Zweitgenannte 5 000 Quadratmeter. (SZ/aw)

zur Startseite