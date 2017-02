Stollengeld für zwei Vereine 800 Euro werden zwischen dem SV Einheit Lüttewitz und den Bogenschützen aufgeteilt.

Eberhard Merkel (vorn links) vom SV Einheit Lüttewitz und Thomas Eichhorn von den Bogenschützen (vorn rechts) haben die Schecks von Franziska Seyffarth (Bäckerei Körner) und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer erhalten. © André Braun

Der Riesenstollen der Bäckerei Körner hatte zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes 791 Euro eingebracht, die Stadt rundete auf 800 Euro auf. Das Geld wurde am Dienstag zu gleichen Teilen an Eberhard Merkel vom SV Einheit Lüttewitz und an Thomas Eichhorn von den Döbelner Bogenschützen übergeben und soll für die Arbeit mit Senioren und Behinderten beziehungsweise jungen Leuten eingesetzt werden.

Der Lüttewitzer Sportverein hat derzeit reichlich 80 Mitglieder. Kegeln ist die Hauptsportart, aber auch die Gesundheitssport und Zumba haben zunehmende Bedeutung, sagte Merkel. Eine Besonderheit ist die Behindertensportgruppe. Der Sportkomplex in Lüttewitz ist schon lange behindertengerecht ausgebaut. „Die Behindertensportgruppe ist auch auf Kreisebene sehr aktiv. Ende April gibt es bei uns wieder ein Behindertensportfest“, sagte Merkel. Dazu kommen Menschen aus der ganzen Region nach Lüttewitz. Im Herbst sei auch wieder ein Seniorensportfest geplant.

Der Verein der Bogenschützen hat rund 70 Mitglieder und auch ausreichend Nachwuchs. In der Jugendabteilung trainieren 16 bis 17 junge Leute das Bogenschießen, sagte Thomas Eichhorn. Manche als reinen Freizeitsport, einige aber auch wettkampfmäßig. Fürs Training hat der Verein ein eigenes Gelände auf der Schillerhöhe.

