Stollenfest lockt Tausende Besucher Der Ottendorfer Mühlenbäcker trifft nicht nur mit seinen Produkten den Geschmack.

Auch der beliebte Stollentrabi durfte beim Stollenfest in Ottendorf nicht fehlen! © Bernd Goldammer Auch der beliebte Stollentrabi durfte beim Stollenfest in Ottendorf nicht fehlen!

Stollenmädchen Marie Lassig schnitt den Riesenstollen in Hutform an.

Begeisterung auch bei den jüngsten Besuchern des Stollenfestes: In der Backstube des Ottendorfer Mühlenbäckers konnten sie nämlich am Sonntag auch selbst mal zu Plätzchen-Bäckern werden.

Dass er in die Tasten seines E-Pianos greift, ist für Thomas Stelzer nichts Ungewöhnliches. Der Griff zum Messer hingegen schon. Doch weil Sachsens bekanntester Jazz-Pianist am Sonntag Stargast beim traditionellen Stollenfest des Ottendorfer Mühlenbäckers war, gehörte auch der offizielle Anschnitt des Riesen-Stollens zu den Aufgaben von Thomas Stelzer. Der 250 Kilogramm schwere Stollen kam dabei diesmal in Form des original Thomas-Stelzer-Hutes daher. Backstuben-Chef Reiner Israel hatte mal wieder seine ganze Kunst in die Waagschale geworfen – nachdem er ja in den vergangenen Jahren schon mal einen Trabant und eine Sprungschanze aus Stollenteig gefertigt hatte. Wobei der Riesen-Stollen nicht nur gut schmeckt, sondern auch Gutes tut. Denn wie immer wurden die Stücke für einen gemeinnützigen Zweck an die Besucher vergeben. Wobei dieser Stollen nicht verkauft wird – stattdessen können sich die Stollenfest-Besucher die begehrten Scheiben „erwürfeln“. Für einen Euro Einsatz nämlich. Das Geld geht diesmal an den Ottendorfer Waldkindergarten, verriet Mühlenbäcker-Chef Volker Beduhn.

Dem Bäcker in die Karten geschaut

Dabei war es wieder richtig rappelvoll auf dem Mühlenbäcker-Areal an der Ottendorfer Frankenfurt. Um die 8 000 Besucher waren es, zählten die Organisatoren. Und die Besucher strömten dabei nicht nur sprichwörtlich aus allen Himmelsrichtungen. Es ist diese besondere Atmosphäre in der Mühlenbäcker-Backstube, wo Kinder selbst zu Bäckern – zu Plätzchen-Bäckern nämlich – werden konnten. Und wo die „Großen“ den professionellen Mühlenbäckern über die Schulter und auch tief in die Karten schauen konnten.

Das Stollenfest ist längst ein echtes Volksfest zum Start in die Winterzeit geworden. Wobei auch das Dekorieren der Lebkuchenhäuschen ganz oben auf der Liste steht. Die Angestellten der Bäckerei helfen dabei – und auf diese Weise entstehen nicht nur leckere Lebkuchenhäuser, sondern die Erlebnisse bleiben noch lange in Erinnerung. Ein entspannter und gemütlicher Einstieg in die Weihnachtszeit sozusagen.

Weihnachtsstimmung mit Stollenmädchen

Und für ein bisschen Vorweihnachts-Atmosphäre sorgte dabei auch Marie Lassig. Sie ist das 22. Dresdner Stollenmädchen und repräsentiert das bekannte Weihnachtsgebäck der Region. Die Mitglieder des Schutzverbandes hatten sie unter den vielen Auszubildenden des Beruflichen Schulzentrums für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden ausgewählt. Konditorin will sie werden. Sie lernt im Dresdner Backhaus und absolviert im Moment das zweite Lehrjahr. Dresdner Stollenmädchen müssen viel über die Geschichte dieser Dresdner Köstlichkeit wissen. Immerhin vertrauen die 130 Mitglieder des Dresdner Schutzverbandes dem „Stollenmädchen“ die Präsentation ihres weltbekannten Dresdner Stollens an. Und weil auch die Ottendorfer Mühlenbäcker Original Dresdner Christstollen backen, griff dann auch Marie Lassig noch einmal zum Stollenmesser und schnitt Stücke vom Riesen-Stollen-Hut ab.

Der nächste Riesen-Stollen ist dabei übrigens schon in Arbeit. Für den Radeberger Weihnachtsmarkt nämlich, der am 15. Dezember eröffnet wird. Traditionell mit Stollen aus Ottendorf-Okrilla …

