Stollenessen für einen guten Zweck Die Bäckerei aus Bärenhecke unterstützt mit einem seiner Buttergebäcke eine Aktion des DRK-Landesverbandes.

Gerald Seifert, Vorstand der Bäckerei Bärenhecke, zeigt den Ein-Kilo-Rosinen-Stollen, den er als Spendenstollen für den DRK-Landesverband backen lässt. 50 Cent des Erlöses gehen an einen guten Zweck. © Egbert Kamprath

Weihnachten in der Geborgenheit der Familie zu feiern, ist wohl das größte aller Geschenke. „Leider wird dieses Glück nicht allen Menschen zuteil“, sagt Dennis Pohlig vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes. Darunter seien auch Kinder. Diesen möchte der DRK-Landesverband auch in diesem Jahr wieder helfen und das erstmalig mit der Bäckerei Bärenhecke.

Zusammen legten sie einen Spendenstollen zugunsten des DRK-Kinderhilfsfonds Sachsen auf. „Mit dem Kauf jedes Spendenstollens unterstützen Käufer den Kinderhilfsfonds mit 50 Cent“, erklärt Dennis Pohlig. Der wiederum greift nach dem Grundsatz „Helfen nach dem Maß der Not“ hilfebedürftigen Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien unter die Arme, sofern diese keine staatlichen oder anderen Leistungen erhalten.

Die Zusammenarbeit zwischen dem DRK-Landesverband und der Bäckerei wurde im Sommer angebahnt, sagt der Vorstand der Bäckerei, Gerald Seifert. Vermittelt wurde er über den Freitaler DRK-Vorstand Andreas Ritter, mit dem Seifert in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. „Wir haben schon Stollen für Seniorenheime des DRK-Kreisverbandes gebacken“, erinnert sich der Unternehmer.

Seifert engagiert sich im Advent auch an anderer Stelle. So spendiert er Stollen für den Weihnachtsmarkt in Freital-Potschappel und für die Glashütter Kindergärten. Denen wird er mehrere Stollen in der kommenden Woche übergeben, kündigt er an. „Im letzten Jahr habe ich die Kindergärten in meinem Heimatort Bannewitz unterstützt, diesmal ist Glashütte dran.“

In der Vergangenheit hat sich die Bärenhecker Bäckerei des Öftern für bedürftige Menschen engagiert. Im vorigen Jahr spendierte das Unternehmen Stollen für eine Hilfsaktion eines Unternehmers aus Hartha bei Döbeln. Dieser brachte Hilfsgüter und die Buttergebäcke zu elternlosen Kindern in einem rumänischen Kinderheim. Im Jahr zuvor spendierte Seifert Kekse für die Aktion. In der Vergangenheit schenkte er Stollen an sozial benachteiligte sowie behinderte Kinder. „Diese Art der Unterstützung gehört zur Firmenphilosophie“, begründete Seifert, der mehrfacher Großvater ist, sein Vorgehen.

