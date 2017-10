Stollen zwei Monate vor dem Fest Das Weihnachtsgebäck ging am Wochenende weg wie warme Semmeln. Hintergrund war eine Dresdner Benefizaktion.

Puhdys-Sänger Quaster und Ex-Trainer Ede Geyer bekamen beim Striezelschneiden Hilfe von Stollenmädchen Hanna Haubold. © Sven Ellger

Stollen wird in Dresden auch schon im Oktober gegessen. Den Beweis dafür haben am Wochenende mehr als ein halbes Dutzend Promis geliefert. Sie brachten sechs ganze Stollen an die Frau und den Mann und nahmen damit 1 500 Euro ein. Das Geld kommt dem Aids-Projekt Hope Cape Town zugute.

Sechs große Stollen haben die Bäcker der Dresdner Stolleninnung für diese Aktion schon Wochen vor dem Fest gebacken. Sieben Kilo schwer war jeder der mächtigen Striezel, die am Sonnabend in einem Autohaus an der Bremer Straße unters Messer kamen. Für den richtigen Schnitt sorgte dabei das Dresdner Stollenmädchen Hanna Haubold. Schließlich wissen auswärtige Promis wie die Schauspielerin Angelika Mann und der Puhdys-Sänger Dieter Hertrampf, besser bekannt als Quaster, ja vielleicht nicht, wie man ein Stollenmesser richtig führt und wie dick eine Scheibe des Dresdner Weihnachtsgebäcks wirklich sein sollte.

Mindestens einen Euro verlangten die Verkäufer für jede Stollenscheibe. Hinter dem Tresen standen unter anderem auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert, Schauspieler Wolfgang Stumph, Ex-Fußballtrainer Ede Geyer, Fernsehmoderation Anja Köbel sowie Club- und Sushi-Experte Wolle Förster. Davor drängten sich die Autohausbesucher, die eigentlich zur Vorstellung zwei neuer Fahrzeugmodelle gekommen waren. Der Geschäftsführer des Autohauses Christian Schleicher unterstützt den Stollenverband mit seinen Fahrzeugen.

Die Hope-Gala, jährlicher Höhepunkt der Spendenaktion, steigt am Sonnabend im Kulturpalast. Dabei treten unter anderem der Pianist Joja Wendt und Heinz Rudolf Kunze auf. Erstmals findet zuvor auf dem Altmarkt ein Hope-Kinderfest statt.

