Stollen und Kaffee am Weihnachtstag Der Görlitzer Landrat Bernd Lange bedankt sich bei Mitarbeitern, die Weihnachten gearbeitet haben.

Landrat Bernd Lange (r.) im Gepräch mit Mitarbeitern der Löbauer Rettungswache. © Matthias Weber

Löbau. Um den Menschen, die an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten mussten, Danke zu sagen, hat sich die Spitze der Kreisverwaltung auf den Weg gemacht und einige betroffene Einrichtungen besucht: Landrat Bernd Lange (CDU) überraschte unter anderem die Mitarbeiter der Löbauer Rettungswache am Weihnachtstag mit Stollen und Kaffee. Zu den Mitarbeitern, die ihn in Löbau empfingen, gehörten Rainer Scholze, Geschäftsführer des ASB-Rettungsdienstes Löbau, Rettungsassistent Heiko Richter und Jens Schiffner, der ärztliche Leiter.

