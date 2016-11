Stollen mit Auszeichnung Für Rosinenstollen mit Dekor gab es in der Landbäckerei von Mathias Krell schon das dritte Mal Gold.

Bäcker Mathias Krell präsentiert sein „Goldstück“. © Gerhard Schlechte

In der Landbäckerei Mathias Krell in Leuben hat längst die Stollensaison begonnen. Einige seiner Backwerke wurden vom Institut für Qualitätssicherung von Backwaren im November ausgezeichnet. Für Rosinenstollen mit Dekor schon das dritte Mal, wofür es das Goldzertifikat gab. Im Angebot bei Krells sind auch Rosinen-, Mandel- und Mohnstollen sowie Mohnstriezel. Am Sonnabend, dem 10. Dezember um 16 Uhr gibt es in Leuben wieder das traditionelle Weihnachtssingen an der Pyramide, welche unmittelbar neben dem Geschäft aufgestellt ist. Dort tragen sie mit Stollen, Kaffee und Kuchen für die Gaumenfreuden bei. Verkauft wird im Geschäft in Leuben, in der Filiale in Lommatzsch auf der Döbelner Straße und natürlich auch im mobilen Verkaufswagen.

