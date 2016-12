Stollen mag es kühl und trocken Ein Weinböhlaer kauft einen angeblich verschimmelten Stollen in Coswig. Die Bäckerei sieht den Fehler bei ihm.

Bäckergeselle Mike Böhme pudert in der Backstube der Bäckerei Liebscher in Weinböhla Christstollen. Der hält sich mindestens zwölf Wochen, wenn er richtig gelagert wird. © Norbert Millauer

Eigentlich müsste die Überschrift heißen „Bäckersfrau raubt Kunden den Mohnstollen“, findet der Weinböhlaer. Er wolle wirklich nicht stänkern und wende sich zum ersten Mal an die Zeitung, aber was er vergangene Woche in einer Coswiger Bäckerei erlebt hat, beschäftigt den Senior sehr. Seit Jahren sei er Stammkunde der Bäckerei, stets zufrieden gewesen und so kaufte er auch Ende November wieder drei Stollen: mit Mohn, Mandeln und Rosinen. Der Mohnstollen sollte zuerst verspeist werden. „Der roch schon aus dem Papier heraus ranzig“, beschreibt er. Dementsprechend habe das Gebäck auch nicht geschmeckt.

Eine Woche später fuhr er mit dem Stollen im Gepäck zurück nach Coswig und forderte sein Geld zurück. Die Chefin der Bäckerei habe den Stollen begutachtet und Schimmel entdeckt. „Den hatte ich noch gar nicht gesehen. Ich dachte, das sei Puderzucker“, sagt der Rentner. Doch sein Geld bekam er nicht zurück. Stattdessen sei der Mohnstollen, in seinen Augen ein Beweisstück, sofort entsorgt und ihm Ersatz angeboten worden. „Den neuen Stollen habe ich dann auch mitgenommen. Mir ist ja nichts anderes übrig geblieben“, ärgert sich der Weinböhlaer.

Die Bäckerei vermutet, dass der Stollen falsch gelagert wurde. „Die Hälfte davon hat er ja gegessen, die andere ist bei ihm zu Hause verschimmelt“, so die Chefin im Gespräch mit der SZ. Dem Kunden sei trotzdem eine Entschädigung – eine Gutschrift oder ein neuer Stollen – angeboten worden. Den alten Stollen habe sie weggeschmissen, weil ihn sowieso keiner mehr essen konnte und zusätzlich gab es noch eine Packung Kekse geschenkt. In ihren Augen habe man nichts falsch gemacht. Denn Lebensmittel sind von einer Reklamation eigentlich ausgeschlossen. „Wenn Mohnstollen falsch gelagert wird, kann er schon nach ein paar Tagen schlecht sein. Auch ein unsauberes Messer kann der Grund sein“, erklärt die Bäckersfrau. Die Unterlage muss immer trocken und sauber sein. Das sei wie mit Käse.

Das bestätigt auch Karsten Liebscher, Obermeister der Bäckerinnung Meißen. Dass ein verschimmelter Stollen über die Ladentheke geht, sei schwer vorstellbar. „Es kann, aber darf nicht passieren“, so Liebscher. Weil Mohnstollen sehr saftig sei, könne er schnell verderben, wenn er falsch gelagert wird. Aber man könne die Kunden ja nicht kontrollieren.

Wie es das Gebäck am liebsten mag, steht auch auf der Verpackung: kühl und trocken. „Weil die Bäcker keine Konservierungsmittel zusetzen, fehlt bei Mandel- und Mohnstollen der Eigenschutz, den der Rosinenstollen durch den hohen Zuckergehalt der Trockenfrüchte und Zitronensäure der Rosinen hat“, erklärt der Bäckermeister. Deshalb sollte ein Mohnstollen möglichst schnell, maximal nach zwei Wochen vernascht sein und der Mandelstollen nach 30 Tagen, während ein Rosinenstollen bis zu drei Monate genießbar ist. Unter idealen Bedingungen ist sogar weit mehr als das Mindesthaltbarkeitsdatum möglich. „Verschlossen, kühl, trocken und im Dunkeln gelagert, kann er auch Ostern noch schmecken. Es gibt sogar Leute, die Pfingsten noch eine Scheibe Stollen essen“, sagt Liebscher. Dann sollte das Weihnachtsgebäck aber im kühlen Keller liegen. Und genau das sei das Problem: Zurzeit ist es in den Wohnungen sehr warm, nicht jeder hat einen Keller. Der Kühlschrank sei nicht geeignet, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Und auch die Folie sollte nicht entfernt werden, schützt den Stollen aber nicht vorm Austrocknen. „Die Folien sind nicht hundertprozentig dicht, weil das Gebäck sonst schwitzen würde“, erklärt der Innungsobermeister. Deshalb sollte der Stollen zusätzlich verpackt werden, wenn er lange liegen soll.

Auch wenn die Bäckereien nicht verpflichtet sind, verdorbene Lebensmittel zu ersetzen, sollten sie immer auf ihre Kunden zugehen, findet Karsten Liebscher. So ein Streit wegen zehn Euro Warenwert lohne sich schließlich für beide Seiten nicht.

zur Startseite