Stollen-Knobeln bringt 1 000 Euro Der Mühlenbäcker spendet den Erlös des Stollenfestes an den Waldkindergarten. Grund ist eine besondere Verbundenheit.

© dpa

Ein vorweihnachtliches Geschenk konnte der Ottendorfer Mühlenbäcker dem Waldkindergarten der Gemeinde in diesen Tagen bereits machen. Besagtes Geschenk ist eine Spende von stolzen 1 000 Euro, die von den Besuchern des diesjährigen Stollenfestes „erknobelt“ wurden.

Das Prinzip ist einfach: Jedes Jahr bäckt der Mühlenbäcker einen Riesenstollen, der thematisch zum Gaststar des Festes passt. Da in diesem Jahr Thomas Stelzer der Ehrengast war, kreierten die Ottendorfer Bäcker einen Riesenhut. Denn der Dresdner Musiker hat sich mit Leib und Seele der Südstaatenmusik verschrieben. Der Hut ist dabei zu seinem Markenzeichen geworden.

Thomas Stelzer schnitt den riesigen Stollenhut, der stolze 250 Kilogramm auf die Waage brachte, am vergangenen Sonntag natürlich auch an. Anschließend teilten die Mühlenbäcker den Hut in 500 Gramm Stücke auf, die sich die Besucher erknobeln konnten. „Der Einsatz lag bei einem Euro. Es wurde gegeneinander gewürfelt. Wer die höchste Zahl hatte, gewann das Stück Stollen“, berichtet Robert Meyer vom Mühlenbäcker. Die Schlange, die sich für das Knobeln gebildet hatte, war am Wochenende zum Teil sehr lang, bis zu 40 Gäste warteten darauf, ihr Glück zu probieren. „Wer Glück beim Würfeln hatte, stellte sich zum Teil auch mehrmals an“, berichtet der Mühlenbäcker-Sprecher. Warum auch nicht? Schließlich bekommt der Spieler, wenn er gewinnt, für nur einen Euro ein 500 Gramm schweres Stollenstück. Ein Preis, den Stollenfans nirgendwo anders bekommen. Und immerhin hat der Besucher beim Spielen auch gleich etwas Gutes getan, immerhin kam jeder einzelne Euro dem Waldkindergarten zugute.

Dass sich der Mühlenbäcker entschied, die Einnahmen aus dem Stollen-Knobeln an den Waldkindergarten zu geben, hängt vor allem mit der Nähe der Einrichtung zum Mühlenbäcker zusammen. Außerdem seien regelmäßig Gruppen aus dem Waldkindergarten bei dem Bäckerunternehmen zu Gast. „Viele Mitarbeiter lassen auch ihre Kinder in der Einrichtung betreuen. Es herrscht einfach eine Verbundenheit“, so Robert Meyer. Und so kann sich der Waldkindergarten über 1 000 Euro freuen. Ein tolles Geschenk nur wenige Wochen vor Weihnachten.

zur Startseite