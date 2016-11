Stollen-Hut beim Mühlenbäcker Am Sonntag dreht sich beim großen Stollenfest an der Ottendorfer Frankenfurt alles ums Weihnachtsgebäck. Mit überraschenden Gästen!

250 Kilogramm schwer ist er, der Riesen-Stollen-Hut, der Sonntag beim Stollenfest des Ottendorfer Mühlenbäckers für einen guten Zweck verteilt wird. Die Azubis Sophie Bartzsch (l.) und Sarah Wöhler waren beim Backen dabei und zuckern den Hut nun. © Thorsten Eckert

Eine Sprungschanze aus Dresdner Christstollen? Für Reiner Israel, den Chef der Backstube des Ottendorfer Mühlenbäckers, kein Problem. Auch ein 350 Kilogramm schwerer Trabant aus Stollenteig nicht. Im vorigen Jahr zum großen Stollenfest hat Reiner Israel den Trabi präsentiert, damit Schauspiel-Star und „Go Trabi go“-Hauptdarsteller Wolfgang Stumph auf dem Mühlenbäcker-Areal an der Ottendorfer Frankenfurt zum Stollenmesser greifen konnte. Ein Jahr zuvor war es Skisprung-Star Jens Weisflog gewesen, der die Stollen-Sprungschanze in handliche Stücke schnitt. Die werden bekanntlich alljährlich auf ungewöhnliche Weise verkauft und der Erlös geht an soziale Zwecke in der Region. Das wird auch diesmal wieder so sein, wenn am Sonntag das diesjährige Stollenfest rund um die gläserne Backstube des Mühlenbäckers lockt. Und Backstuben-Chef Reiner Israel hat in den vergangenen Tagen die nächste ungewöhnliche Stollen-Idee gebacken, die Sonntagvormittag, gegen 10.30 Uhr angeschnitten werden wird. Vom frisch „gebackenen“ Dresdner Stollenmädchen – und vom bekannten Dresdner Jazz-Pianisten Thomas Stelzer. Und weil der und seine Musik ja eng mit den Südstaaten der USA verbunden sind, hat Reiner Israel diesmal passenderweise einen Riesen-Hut-Stollen gebacken. Denn Hüte gehören ja zu den Südstaaten einfach dazu – und damit diesmal auch zum Stollenfest… Die Scheiben des 250 Kilogramm schweren Hutes werden dabei „verwürfelt“. Drei Spieler würfeln dabei für den Einsatz von je einem Euro um das Stück. Wofür der Erlös eingesetzt wird, „verraten wir am Sonntag“, so Mühlenbäckersprecher Robert Meyer.

Musik und Ponyreiten

Und überhaupt wird wieder eine Menge los sein, wenn die Mühlenbäcker am Sonntag von 10 bis 17 Uhr unter anderem zeigen, wie der echte Dresdner Christstollen entsteht. Aber nicht nur „gucken“ ist möglich, sondern auch mitmachen! In der beliebten Kinderbackstube zum Beispiel, in der dann schon mal das eine oder andere vorweihnachtliche Backwerk entstehen wird. Ponyreiten, Auftritte des Radeberger Kinderspielmannszugs und ein dampfender Bratwurstgrill gehören außerdem zum Programm des Festes, das alljährlich reichlich Besucher nach Ottendorf-Okrilla lockt.

