Stollen gehen auf Reisen Das Weihnachtsgebäck aus Stolpen kommt auch in Kanada auf den Tisch. Der Internetversand boomt.

Bärbel Köhler verpackt die Stollen versandfertig. Danach werden sie per Post an die Kunden ausgeliefert. Vor dem ersten Advent ist die Nachfrage besonders groß. © Marko Förster

Im Stollenversand der Bäckerei Göhler in Stolpen herrscht in den Tagen vor dem ersten Advent Hochbetrieb. Bärbel Göhler behält hier den Überblick, die Nerven und hat auch immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Obwohl ihre momentanen Kunden sie gar nicht sehen können. Denn die bestellen ihre Stollen per Internet bei der Stolpener Bäckerei. Bis zu 600 Stück oder noch mehr könnten es in diesem Jahr werden. Bereits Anfang November kamen die ersten Online-Bestellungen. In den nächsten Tagen werden es erfahrungsgemäß richtig viel, sagt Bärbel Göhler. Darunter war auch der Großauftrag einer Firma aus Oldenburg. Für die dortigen Mitarbeiter und Geschäftskunden gibt es jedes Jahr als Dankeschön einen Stollen der Bäckerei Göhler.

Doch es kommen auch viele Einzelbestellungen von Privatleuten, so zum Beispiel seit 20 Jahren auch aus den Niederlanden. Und für diejenigen die es wünschen hat sich die Bäckerei im Erzgebirge spezielle Holzkisten auf Maß anfertigen und verzieren lassen. Diese Kisten gehen nun nicht nur innerhalb Deutschlands auf Reisen. Auch auf Kaffeetafeln in England, Finnland, Kanada und den USA werden sie wieder stehen.

