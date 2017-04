Störungsfreie Osterprozessionen

Randalierer dingfest gemacht Weißwasser. Eine Gruppe von mehreren Jugendlichen hat am Sonnabendmorgen an der Ampelanlage Bautzener/H.-M.-Jacobi-Straße randaliert. Die alarmierte Polizei konnte einen der Jugendlichen noch am Ort festnehmen. Der von ihm verursachte Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. (SZ)

Erst Tasche mit Fahrzeugschlüsseln und dann das Auto gestohlen Bertsdorf-Hörnitz. Unbekannte Diebe haben am Sonnabendabend aus einer Gaststätte auf der Zittauer Straße in Hörnitz einen Rucksack gestohlen. In diesem befanden sich neben Geld- und Kreditkarten, Bargeld und persönlichen Dokumenten auch die Fahrzeugschlüssel zu einem VW Passat befanden. Das silberne Fahrzeug im Wert von rund 11000 Euro mit dem Kennzeichen B-PS 1653 fehlt nun ebenfalls. Die Kriminalpolizei ermittelt. (SZ)

Mazda CX-5 entwendet Zittau. Ein zwei Jahre alter Mazda fehlt seit Sonnabendmorgen in Zittau. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen ZI-RA 2110 hat einen geschätzten Wert von 33 000 Euro. Es stand auf der Dr.-Allende-Straße. Die Soko Kfz ermittelt.

Schuppen in Leutersdorf aufgebrochen Leutersdorf. Ein Rasenmäher, eine Kettensäge, eine Simson S50, ein Motor und ein Helm im Gesamtwert von rund 5400 Euro sind in der Nacht zum Sonnabend aus Schuppen auf der Bergwerkstraße in Leutersdorf verschwunden. Die Einbrecher hatten gewaltsam zwei Schuppen aufgebrochen. Der Sachschaden wird mit 120 Euro beziffert. (SZ)

VW Touran spurlos verschwunden Zittau. Mit Erschrecken hat die Besitzerin eines blauen VW Touran am Sonnabend festgestellt, dass ihr sieben Jahre altes Fahrzeug mit dem Kennzeichen ZI-FF 777 gestohlen worden war. Das Auto im Wert von etwa 7500 Euro hatte auf der Weinauallee in Zittau gestanden. Jetzt ist es ist nun international zur Fahndung ausgeschrieben. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungsarbeiten übernommen. (SZ)

BMW Coupé gestohlen Görlitz. Ein auf der Clara-Zetkin-Straße in Görlitz abgestellter blauen BMW 325d mit dem Kennzeichen M-HP 1212 ist am Sonntag, zwischen ein und sechs Uhr, gestohlen worden. Der Wert des Coupés kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach dem BMW wird international gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt. (SZ)

Mit 1,62 Promille unterwegs Görlitz. Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen, 2.35Uhr, auf der Zeppelinstraße in Görlitz einen Renault angehalten und kontrolliert. Als sie bei dem 31-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkten, baten sie um einen Test. Dieser ergab 1,62 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SZ)

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Bad Muskau. Am Grenzübergang Bad Muskau hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen 54-jährigen Motorradfahrer kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass dem Mann in Deutschland das Führen eines Kraftfahrzeuges untersagt worden war. Da nutzte auch nicht das Vorzeigen eines polnischen Führerscheines. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (SZ)

Parkhausautomat in Görlitz aufgebrochen Görlitz. Auf die Geldkassette eines Kassenautomaten hatten es Diebe am Freitagmorgen im Parkhaus auf der Bahnhofstraße in Görlitz abgesehen. Sie brachen das Gerät auf und nahmen etwa 105 Euro Bargeld mit. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (SZ)

Gestohlener VW T5 in Tschechien gefunden Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte haben am Donnerstagabend einen auf der Arnostraße in Ebersbach abgestellten weißen, neun Jahre alten VW T5 im Wert von rund 9000 Euro. Der T5 wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Am Freitagnachmittag vermeldete die tschechische Polizei, dass sie den gesuchten Transporter in einer Ortschaft nahe der deutschen Grenze gefunden hat. Hinweise zu einem möglichen Täter gab es aber noch nicht. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (SZ)

Fahrrad im Wert von 2000 Euro gestohlen Großschönau. Kriminelle haben im Großschönauer Ortsteil Waltersdorf ein grün-schwarzes MTB Scott Genius 740 gestohlen. Das 2000 Euro teure Rad war mit einem Kettenschloss auf dem Träger eines Wohnmobils gesichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 17.15Uhr. (SZ)

Gestohlener BMW nach Unfall in Polen aufgefunden Zittau. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen auf der Zittauer Neuen Straße geparkten 23-Jahre alten BMW 316i entwendet. Dieses Fahrzeug wurde noch am gleichen Tag in Polen in einen Unfall verwickelt. Die Diebe ließen das Auto stehen und konnten unerkannt flüchten. Die Soko Kfz ermittelt. (SZ)

Schmuck und Bargeld erbeutet Großschönau. Einbrecher sind am Freitag, zwischen 10.30 und 15.Uhr, gewaltsam in ein Haus an der Straße An der Lausche im Großschönauer Ortsteil Waltersdorf eingedrungen. Sie stahlen Schmuck und Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe mit. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (SZ)