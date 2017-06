Störungen im Zugverkehr

Wegen technischer Störungen in Dresden fahren die Züge aus der Oberlausitz derzeit nur bis Klotzsche. © Uwe Soeder

Durch den Ausfall der elektronischen Stellwerke von DB Netz in Dresden Neustadt und Dresden Hauptbahnhof musste der gesamte Zugverkehr von und nach Dresden eingestellt worden. Betroffen sind alle Trilex-Züge in und aus den Richtungen Görlitz und Zittau. Das teilte das Bahnunternehmen mit. Die Züge enden und starten derzeit in Dresden-Klotzsche. Die Fahrgäste werden gebeten, ab und bis Dresden-Klotzsche zunächst den ÖPNV zu nutzen. An einem Notfallkonzept wird gearbeitet. Das Ende der Störung ist noch nicht absehbar.

Das Gleiche betrifft die Züge der Städtebahn im Altkreis Kamenz. Die Züge der RB 33 fahren nur zwischen Königsbrück - Ottendorf-Okrilla Süd. Zur Weiterfahrt bis Dresden-Klotzsche wird ein Busnotverkehr eingerichtet. Die Züge der Line RB 34 fahren nur zwischen Kamenz und Klotzsche. Von Klotzsche aus ist die Straßenbahn zu nutzen.

Aufgrund mehrerer Kabelbrände musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr in Dresden und weiten Teilen Sachsens einstellen. Die Polizei geht von Fremdeinwirkung aus. Das Operative Abwehrzentrum hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von den massiven Behinderungen betroffen sind der Fern-, der Regional- und der S-Bahn-Verkehr. (szo)

www.trilex.de www.staedtebahn-sachsen.de

zur Startseite