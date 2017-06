Störung legt Straßenbeleuchtung lahm Wegen eines Problems mit der Stromversorgung, blieben Teile von Görlitz am Montag dunkel.

Blick auf die beleuchtete Brautwiesenstraße. © Christian Suhrbier

In der Nacht auf Dienstag ist es in einigen Teilen von Görlitz dunkler als sonst gewesen. Denn ab etwa 22 Uhr ist dort die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Die Ursache dafür war anscheinend ein Problem mit der Stromversorgung, wie die Stadtwerke Görlitz am Mittwoch auf Nachfrage der SZ mitteilen.

So sei es gegen 22 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung der Straßenbeleuchtung in der Innenstadt, in Weinhübel und in Teilen der Südstadt gekommen, teilt Belinda Brüchner von den Stadtwerken mit. Dadurch haben insgesamt rund 2500 Straßenlampen in den betroffenen Gebieten nicht geleuchtet.

Mitarbeiter der Stadtwerke seien nach Eingang der Störmeldung umgehend zum Fehlerort gefahren. Gegen 23.30 Uhr habe man die Störung dann beheben können, sodass die Straßenbeleuchtung in den betroffenen Stadtteilen wieder funktionsfähig gewesen sei, so die Stadtwerke. Gegenüber der SZ berichten Leser indes davon, dass Straßenlampen bis ein Uhr dunkel geblieben seien.

Als Grund für den großflächigen Ausfall der Straßenbeleuchtung nennen die Stadtwerke Görlitz eine Störung in der zentralen Steuerung. (SZ/bb)

zur Startseite