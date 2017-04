Stört der Gipfel Muskaus Idylle? Die Sicherheitsvorkehrungen für den Besuch der Kanzlerin am Donnerstag sind hoch. Gullys werden nicht verschweißt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Flaggen der ostdeutschen Bundesländer und der EU wehen bereits vor dem Neuen Schloss in Bad Muskau für die Konferenz an diesem Donnerstag. Parallel laufen weitere Vorbereitungen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Kein Wunder – die Kanzlerin kommt. © Joachim Rehle Die Flaggen der ostdeutschen Bundesländer und der EU wehen bereits vor dem Neuen Schloss in Bad Muskau für die Konferenz an diesem Donnerstag. Parallel laufen weitere Vorbereitungen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Kein Wunder – die Kanzlerin kommt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprich bei der Konferenz der Ministerpräsidenten-Ost im Neuen Schloss in Bad Muskau.

Hohe Sicherheitszäune oder verschweißte Gullydeckel, wie 2005 in Mainz beim Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten Bush, sind bei Staatsbesuchen längst Standard. Auch diesen Donnerstag, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Besuch nach Bad Muskau kommt, sind die Sicherheitsstandards hoch. Das Bundeskriminalamt, das sächsische Landeskriminalamt und die für Bad Muskau zuständige Polizeidirektion Görlitz werden mit Einsatzkräften vor Ort sein. Dazu kommen Kollegen der polnischen Polizei. Welche Vorkehrungen im Einzelnen getroffen werden, davon soll nichts öffentlich werden. Die Wirksamkeit von Sicherheitsvorkehrungen hänge maßgeblich von deren Geheimhaltung ab, heißt es dazu aus der Sächsischen Staatskanzlei. Von dort wird der Besuch organisiert. „Gerüchte, dass Gullydeckel zugeschweißt werden sollen, sind jedenfalls nicht zutreffend“, so Ralph Schreiber, Leiter der Pressestelle in der Staatskanzlei.

Besucher des Neuen Schlosses müssen sich jedoch auf Einschränkungen einstellen. Das Schloss bleibt für sie zwei Tage tabu. Der Muskauer Park hingegen ist prinzipiell zugänglich. Damit hat der einfache Gast einen Vorteil gegenüber der Kanzlerin. Sie wird keine Zeit haben, das luxuriöse Anwesen von Hermann Graf von Pückler-Muskau und seinen Nachfolgern zu erkunden. „Bei der Ankunft und der Abreise wird die Bundeskanzlerin sicherlich einen Blick in den schönen Park werfen“, ist sich Schreiber sicher. Dort kann es für Besucher zu einzelnen, punktuellen Beeinträchtigungen kommen. Etwa, wenn Merkel mit dem Hubschrauber einschwebt. Oder vielmehr: einschweben soll. Ob der Kanzlerinnen-Hubschrauber tatsächlich auf der Schlosswiese landet, ist bisher nur ein Gerücht.

Andreas Bänder, Bad Muskaus Bürgermeister und Parteikollege von Angela Merkel, bedauert, dass keine Zeit für den Park bleiben wird. „Aber vielleicht ist das Treffen eine Anregung, irgendwann privat hierherzukommen“, hofft Bänder. Schließlich war Merkel bisher noch nie in der Stadt. Als sie vor einigen Jahren den Landkreis Görlitz bereiste, schaffte sie es immerhin bis ins benachbarte Krauschwitz, wo sie sich bei der Baufirma Nadebor nach den Geschäften erkundigte. Zuletzt war die Kanzlerin übrigens zu den Einheitsfeierlichkeiten am 3. Oktober vergangenen Jahres in Sachsen.

In der Stadt selbst können sich die Bad Muskauer diesen Donnerstag trotz des hohen Besuchs frei bewegen. Großflächige Straßensperrungen sind nicht vorgesehen. Ralph Schreiber: „Ziel ist es, das öffentliche Leben nicht über das erforderliche Maß hinaus einzuschränken.“ Was unternommen wird, ist immer das Ergebnis einer Abwägung zwischen der Aufrechterhaltung der Bewegungsfreiheit einerseits und der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen andererseits. Nicht ausgeschlossen ist, dass es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere bei der Ankunft, kommt.

Die Vorbereitungen für einen solchen Besuch sind langwierig. Die Suche nach einem geeigneten Tagungsort begann bereits im Frühsommer 2016, also ein Jahr im Voraus. Verschiedene Örtlichkeiten wurden besichtigt. Dazu gesellte sich in Dresden die Frage, welche sächsische Region mit der Ausrichtung der Ministerpräsidentenkonferenz der Ostländer diesmal in den Fokus rücken soll. 2011 war es Leipzig mit dem modernen Porsche-Werk. Mit der Auswahl von Bad Muskau sei auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) selbst in die Vorbereitungen einbezogen gewesen, so die Staatskanzlei.

Bad Muskau ist in diesen Tagen bei Bundespolitikern sehr beliebt. Am Montagabend war die AfD-Vorsitzende Frauke Petry zu einer Wahlkampfveranstaltung in der ehemaligen Gaststätte Lindenhof zu Gast. Nächste Woche wird Gregor Gysi, bis zu seinem Rückzug 2015 Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, erwartet. Wo? – Im Schloss natürlich.

zur Startseite