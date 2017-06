Stört Burger King den Verkehr? Wegen der Neuansiedlung der Fast-Food-Kette im City-Center Saschowawiese in Weißwasser gibt‘s Bedenken.

Burger King soll ins City-Center Saschowawiese ziehen. © Joachim Rehle

In Bezug auf die Pläne zur Neuansiedlung der Fast-Food-Kette Burger King in Weißwasser meldeten Stadträte am Dienstag Bedenken an. Kathrin Jung (SPD) erklärte, sie befürchte Verkehrsbeeinträchtigungen an der Ausfahrt des Parkplatzes in die Berliner Straße durch den dazugehörigen Drive-In. Sie empfahl eine Überarbeitung der Pläne. Bernd Frommelt (KJiK) sagte, er würde lieber einen Beschluss fassen, der eine gesunde Ernährung in der Stadt fördere statt über ein Schnellrestaurant zu entscheiden. Trotz der Einwände fand der Vorschlag, den gültigen Bebauungsplan für das City-Center Saschowawiese zu überarbeiten, eine Mehrheit. Aktuell sieht der Plan, keinen Neubau vor.

Die neue Eigentümerin der Einkaufsmeile im Zentrum der Stadt, die Düsseldorfer LCE Deutschland Fünf GmbH, will im westlichen Abschnitt der Saschowawiese, ein Schnellrestaurant mit 52 Plätzen im Innen- und zwölf im Außenbereich errichten. Ein Drive-In, also die Möglichkeit, mit dem Auto an einem Schalter Essen zum Mitnehmen zu bestellen, ist integraler Bestandteil des Konzepts. Wenn es bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Herbst keine schwerwiegenden Einsprüche geben sollte, rechnet man bei LCE mit einer Eröffnung für Sommer nächsten Jahres. (SZ/sdt)

zur Startseite