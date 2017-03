Störfall in zentraler Kläranlage Aus der Höckendorfer Kläranlage wurde Abwasser ungefiltert weitergeleitet. Auch Tharandter Fischbecken waren betroffen.

In der Höckendorfer Kläranlage an der Tharandter Straße gab es am Donnerstag einen Störfall. © Egbert Kamprath

Klingenberg/Tharandt. Ungefilterte Abwasser sind am Donnerstagmittag in die Wilde Weißeritz geleitet worden. Passanten, Anwohner und Behördenmitarbeiter klagten über üble Gerüche im Bereich Tharandt und Edle Krone. Sie sprachen von einer braunen Brühe. Die Verunreinigung, die auch die Fischzucht-Anlage der Familie Voss in Tharandt betraf, hat ihre Ursache offenbar in einer Störung in der zentralen Kläranlage im Klingenberger Ortsteil Höckendorf. Dort hatte es eine Havarie gegeben. Dadurch ist ungereinigtes Abwasser in den Höckenbach gelangt – und floss von dort aus in die Wilde Weißeritz in Richtung Tharandt und Freital. Die genauen Hintergründe für die Störung in der Kläranlage sind laut Klingenbergs Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) derzeit noch unklar. Spekulationen gibt es allerdings schon jetzt. (SZ/skl)

