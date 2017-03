Störer, Schläger, Schmierer – ein fast normales Wochenende Mit steigenden Temperaturen hat auch die Bundespolizei mehr zu tun. Außerdem haben Kinder Bahn und Polizei alarmiert.

Schreck in Reick. Ein Triebfahrzeugführer bemerkte dort am Sonntag gegen 16.45 Uhr mehrere Kinder, die Bereich der Gleise am Bahnhof Reick spielten. „Da dort Züge mit sehr hohen Geschwindigkeiten fahren, bestand Lebensgefahr für die Kinder“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Für den Zugverkehr wurde daher im Bereich Reick unverzüglich ein sogenannter Langsamfahrbefehl angeordnet. Als die Polizei eintraf, waren vier Kinder im Alter von neun bis 12 Jahren gerade dabei, Kabel und Plastikdosen auf die Schienen zu legen. Sie wurden sofort aus dem Gefahrenbereich geholt. Sie hätten aus „Neugier“ gehandelt und seien eindringlich auf die Gefahren hingewiesen worden, teilte die Polizei mit. Züge seien dort mit bis zu 160 Sachen unterwegs. Es sei daher lebensgefährlich, an Bahnanlagen zu spielen.

Die spielenden Kinder waren nicht die einzigen, die aufgrund der steigenden Temperaturen für volle Einsatzbücher der Bundespolizei am vergangenen Wochenende gesorgt haben. Die Beamten der Inspektion Dresden haben 45 Straftaten – vor allem Diebstähle, Schwarzfahrten und Sachbeschädigungen – und 24 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen sowie elf im In- und Ausland gesuchte Straftäter festgestellt.

Platzverweis ignoriert: also Wache

Platzverweise erhielten etwa auch drei betrunkene Männer, die am Sonnabend am Wiener Platz Passanten belästigt hatten. Sie waren laut und aggressiv. Nachdem die von einem Zeugen alarmierten Beamten gegen 21 Uhr zwei Störer verscheucht hatten, war mit einem 18-jährigen Dresdner nicht zu spaßen.

Er ignorierte den Platzverweis und ging dann mit geballten Fäusten auf die Beamten los, als die ihn mit Zwang entfernen wollten. Die Beamten fesselten den „Selbstüberschätzer“, wie sie ihn nannten, und brachten ihn zur weiteren Verfahrensbearbeitung auf die Wache im Hauptbahnhof. Der junge Mann hatte 1,6 Promille im Atemalkohol. Bei einem zweiten 18-jährigen Dresdner fanden die Beamten später ein verbotenes Butterflymesser und einen Teleskopschlagstock – verbotene Waffen.

Am Sonntagnachmittag stellte die Polizei am ehemaligen Bahnbetriebswerkes an der Hamburger Straße vier Deutsche im Alter von 20 bis 23 Jahren. Sie hatten dort auf 50 Quadratmetern mehrere Graffiti gesprüht und wurden mit Spraydosen und Farbe an den Händen erwischt. (SZ/lex)

