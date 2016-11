Störenfried am Nixstein Direkt vor der Gaststätte ist eine neue Abwasser-Pumpanlage entstanden. Das macht nicht nur die Wirte fassungslos.

Gast-Perspektive mit Schönheitsfehler: Höher als das Hinweisschild ragt der Schaltkasten der neuen Abwasserpumpanlage am Strehlaer Nixstein aus der Erde. Die Wirtsleute und ihre Kunden werden sich an den Anblick gewöhnen müssen. © Sebastian Schultz

Gemütlich sitzen, am kühlen Bier nippen und den Blick über die Flussaue zur Elbe schweifen lassen. Es geht idyllisch zu während der Biergarten-Saison am Strehlaer Nixstein. Zumindest bisher. Aber es könnte sein, dass die Szenerie ab nächstem Jahr nicht mehr ganz so beschaulich ist. Denn es gibt einen neuen Nachbarn, den viele als Störenfried sehen. Der neue Nachbar ist in diesem Fall kein Mensch, sondern eine Abwasser-Pumpanlage. Und die ist direkt vor der Terrasse des Ausflugslokals gebaut worden. „Das ist nicht schön“, sagt Nixstein-Inhaberin Edelgard Reschke. Ihr Mann Bodo geht noch weiter: „Hier ist der schönsten Platz in Strehla verschandelt worden.“

Seit 2013 betreiben die Reschkes das Lokal am Nixstein. Nach wie vor arbeiten sie daran, sich zu etablieren. Im Winter könnten es ein paar Gäste mehr sein, sagt Bodo Reschke. Im Sommer ist die Gaststätte mit der großen Außenterrasse aber schon gut besucht. Doch ob das künftig so bleibt mit dem neuen Pumpwerk ein paar Meter weiter? Bodo Reschke ist sich da nicht sicher.

Da sei zum einen das Äußere der Anlage: Ein grauer Klotz mit zwei Luftrohren ragt meterhoch in die Landschaft. „Angekündigt war, dass es ebenerdig ist“, sagt Bodo Reschke. Doch die Optik ist nur ein Teil des Problems. „Wer weiß, wie sehr das hier stinken wird?“, fragt Edelgard Reschke. Wie ihr Mann rechnet sie damit, dass es künftig unangenehme Gerüche gibt. „Das wäre geschäftsschädigend.“

Für die Reschkes ist es ohnehin fragwürdig, dass die Pumpanlage ausgerechnet vor die Terrasse ihres Lokals gebaut werden konnte – wo doch links und rechts genug Platz sei. „Es war ja auch ein anderer Standort geplant“, sagt Bodo Reschke. „Ein paar Meter weiter in Richtung Strehla.“

Der zuständige Abwasserzweckverband bestätigt das. „Es gab aber Probleme mit dem Privateigentümer der Fläche“, so die Technische Leiterin Kerstin Stöbel. Der neue Standort, auch ein Privatgrundstück, sei so gewählt, dass im Sommer Bäume und Sträucher das Äußere des Pumpwerks verdecken können. Ebenerdig habe die Anlage aber nie sein können, weil der zugehörige Schaltkasten flutsicher stehen müsse, erklärt Kerstin Stöbel. „Am ursprünglich geplanten Standort wäre die Sicht auf die Elbe noch mehr versperrt gewesen“, sagt sie außerdem. Was die Sorge vorm Gestank angeht, gibt die Mitarbeiterin des Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Elbtal Entwarnung: Es handle sich um ein geschlossenes System. Stöbel widerspricht zudem Gerüchten, dass das Abwasser in der Pumpanlage geschreddert werde.

Dennoch: Zufrieden ist man in Strehla mit dem Bauwerk nicht. Anfang der Woche hat sich bereits die Stadtpolitik mit dem Thema befasst. Detlev Goldbach (CDU) hatte das Thema im Technischen Ausschuss aufgerufen. Er hielt es für „unglücklich gelaufen“, dass das „wuchtige“ Pumpwerk vor der Gaststätte gebaut wurde. Ratskollege Heiko Zscheile (FWG) sah das ähnlich. Bei bestimmten Wetterlagen sei mit unangenehmen Gerüchen zu rechnen, meinte der Tiefbau-Planer. Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) sagte, er wolle prüfen lassen, ob zumindest eine geeignete Bepflanzung die Anlage besser verdecken könnte.

Ob und wie sehr die Pumpanlage der Gaststätte Abbruch tut, wird sich wohl jedoch erst ab dem Frühjahr zeigen.

zur Startseite