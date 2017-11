Störche gegen Zebras

Die Auszeit kommt zur Unzeit. Da haben die Handballer des THW Kiel jahrelang einfach alles gewonnen, die Meisterschaft sowieso und oft genug dazu noch die Champions League oder den Pokal. Oder wie 2012: alle drei Trophäen auf einmal bei nur einer Niederlage in der gesamten Saison. Der Rathausbalkon ist jedenfalls stets allein für sie reserviert gewesen, was an sich schon ein Novum darstellt. In welcher anderen Stadt dürfen Handballer denn dieses Privileg genießen, das – warum auch immer – offenbar nur Fußballern für ihre Trophäenpräsentation vorbehalten ist?

Bereits in diesem Sommer hatten es die Männer des Turnvereins Hassee-Winterbek von 1904, besser bekannt als THW Kiel, allerdings schwerer. Denn für den deutschen Rekordmeister, der in der abgelaufenen Saison lediglich Pokalsieger wurde, gab es plötzlich Konkurrenz auf dem Balkon. Die Fußballer der Stadt hatten schließlich auch etwas zu feiern – den mehr oder weniger unerwarteten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach 36 Jahren Abstinenz meldete sich die Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 in der Liga zurück. Und seitdem ist in der 250 000-Einwohner-Stadt am westlichen Teil der Ostsee nichts mehr, wie es war.

Kaum einer kann das besser beurteilen als Wolfgang Schwenke. Der 49-Jährige hat über 300 Bundesliga-Spiele für den THW absolviert. Er warf den Verein nach mehr als drei Jahrzehnten Wartezeit 1994 zur Meisterschaft, holte danach noch vier weitere Titel – und arbeitet seit 2009 als Geschäftsführer beim KSV Holstein. „Der THW war natürlich lange das Nonplusultra, und wir haben in der vierten Liga gegen Meuselwitz gespielt. Das hat sich ein bisschen verändert“, sagte Schwenke kürzlich in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag, einem von etlichen überregionalen, deutschlandweit erscheinenden Medien, die sich in diesen Wochen besonders für Kiel und die Holstein-Kicker interessieren. „Kiel hat Hand und Fuß“, erklärt Spiegel Online in einer ausführlichen Reportage und verrät, dass Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und auch Kiels Oberbürgermeister bei Holstein-Heimspielen im Stadion sind. Fußball, so Schwenke, habe eben eine andere mediale Macht. „Auf einmal sind wir wie der THW im Fokus.“

Das hat mit der gravierenden sportlichen Krise der Handballer nicht mal etwas zu tun, obwohl der Branchenkrösus in dieser Saison erfolglos wie lange nicht spielt. Tabellenplatz sieben – von einer Katastrophe zu sprechen, ist bei den Kieler Ansprüche noch untertrieben. Schon vier Bundesliga-Niederlagen stehen zu Buche. Auch in der Champions League verliert man inzwischen regelmäßig.

Dennoch gibt es mehr als genug positive Schlagzeilen aus Kiel – dank der Fußballer. Nach gut einem Drittel der Saison steht der Aufsteiger auf einem sensationell anmutenden zweiten Platz. Und während sie beim THW inzwischen froh über einigermaßen ungefährdete Siege wie am Donnerstagabend gegen Aufsteiger Ludwigshafen sind, wird bei Holstein indes ein Auswärtsunentschieden beim Bundesliga-Absteiger Darmstadt mit dem Wörtchen „nur“ versehen. Klar, dass vorm Gastspiel von Dynamo Dresden am Sonntag über nichts anderes als den nächsten Heimsieg gesprochen wird.

Im Umfeld mag das so sein, die Euphorie ist tatsächlich riesig, die Heimbereiche im Stadion ausverkauft, die Neugier groß. Allein 4 150 Dauerkarten, erzählt Schwenke im Interview mit der Sächsischen Zeitung, seien nach dem Aufstieg im Sommer verkauft worden, im Vorjahr waren es nur 1 800. „Das ist echt ein Indiz“, meint der Geschäftsführer. Er genießt durchaus den Moment, will von glücklichen Umständen nichts wissen. Richtig trauen mag Schwenke dem überraschend erfolgreichen Saisonstart allerdings noch nicht. „Wir freuen uns natürlich, dass es so gut läuft. Aber hier dreht keiner durch, wir gehen mit Demut an die Sache ran“, betont er – und nennt die Würzburger Kickers als warnendes Beispiel.

Der Aufsteiger des Vorjahres hat sich ebenfalls lange in oberen Tabellenregionen aufgehalten, ist am Ende abgestiegen und momentan Drittliga-Schlusslicht. „Das soll sich nicht wiederholen“, meint Schwenke. Wirklich befürchten muss er das vermutlich nicht. Zu stark präsentiert sich der KSV Holstein, verwandelt selbst Rückstände in Siege und tritt als verschworene Gemeinschaft auf. „Im Moment passt vieles zusammen“, betont der Geschäftsführer – zählt aber die Krise des Ortsrivalen ausdrücklich nicht dazu.

Verträgt die Stadt aber überhaupt zwei Spitzenvereine und wie vertragen die sich eigentlich? „Wir freuen uns auch, wenn der THW gewinnt“, sagt Schwenke über das nicht nur im Tierreich ungleiche Duell der Störche, so der Spitzname der Kieler Fußballer, gegen die Zebras, wie die Handballer genannt werden. Deren Saison-Etat von rund zehn Millionen Euro, jeweils zur Hälfte bestehend aus Zuschauereinnahmen und Sponsorengeldern, hat Holstein schon fast allein durch den Fernsehvertrag zusammen. 6,1 Millionen Euro spült der in die Kassen, insgesamt kann Schwenke mit 14 bis 15 Millionen Euro planen – Tendenz steigend.

Kampfansagen an die sportliche Nummer eins in der Stadt gibt es von Holstein jedoch nicht zu stören, im Gegenteil. Der Geschäftsführer spricht von „gutem gegenseitigen Einvernehmen. Wir kennen uns seit Jahren“, was für Schwenke sogar in besonderem Maße gilt. Nicht nur, dass er beim THW zu den Legenden zählt, dessen Manager Thorsten Storm war außerdem Schwenkes Trauzeuge. Beide sind sich sicher: Die Stadt ist groß genug und verträgt zwei Spitzenvereine, zumal sich die Spieltermine nur ganz selten überschneiden. Auch Holstein-Trainer Markus Anfang, neben Schwenke einer der Garanten des Erfolgs, findet, dass für Kiel als Sportstadt sowohl Fußball als auch Handball nur gute Aushängeschilder sein können.

Für das öffentliche Interesse mag das zutreffen. Trotz der Fußball-Euphorie ist die Handball-Begeisterung weiter ungebrochen und auch die THW-Heimspiele sind ausverkauft – mit mehr als 10 000 Zuschauern. Handball in Kiel ist Religion, eine Dauerkarte für die Ostseehalle wird vererbt. „Wir nehmen uns gegenseitig keine Fans weg. Wer jahrelang zum Handball geht, entscheidet sich jetzt nicht für den Fußball. Es ist eher ein Sowohl-als-auch“, sagt Schwenke.

Aber gilt das auch bei den Sponsoren?

Es gebe natürlich einige Unternehmen, die für beide Vereine interessant seien, insgesamt, glaubt Schwenke, im nördlichsten Bundesland aber genug, dass es für beide reicht – wobei die Handballer im knapp 90 Kilometer entfernten Flensburg auch noch auf diesem Markt unterwegs sind.

Nimmt man die sportliche Perspektive zum Maßstab, spricht vieles für Holstein. Die Macht des Fußballs … Von einem Durchmarsch bis in die Bundesliga will Schwenke aber partout nichts wissen. „Ganz ehrlich“, sagt er, „wir stehen vorm 13. Spieltag. Natürlich haben wir Visionen. Doch die eine lautet Etablieren in der zweiten Liga und die andere ist der Stadionausbau, der im nächsten Jahr beginnt.“

Der Rathausbalkon wäre im Mai 2018 zumindest frei. Sogar im Pokal ist der stolze THW diesmal schon ausgeschieden.

