Stöcker scheitert mit Bauplänen in Bayern Der Görlitzer Kaufhaus-Investor und Euroimmun-Chef hat jetzt womöglich mehr Zeit, sich um seine Vorhaben in der Oberlausitz zu kümmern.

Winfried Stöcker beim Spatenstich an der „Blauen Lagune“ in Schönau-Bertsdorf © Bernd Gärtner

Der Görlitzer Kaufhaus-Investor und Euroimmun-Chef Winfried Stöcker hat jetzt womöglich mehr Zeit, sich um seine Vorhaben in der Oberlausitz zu kümmern. Im nordbayerischen Pegnitz wollte er ein Gelände kaufen, auf dem früher das Posthotel stand und das Gebäude wieder aufbauen. Aber das Grundstück wurde an eine Firma veräußert, die dort nun ein Seniorenheim und Wohnungen errichten möchte. Das berichtet der Nordbayerische Kurier.

Demnach hatte die Baufirma vom dortigen Stadtrat grünes Licht bekommen, zwei Tage bevor Winfried Stöcker sich meldete, weil er durch den Verkauf seiner Firma Euroimmun die nötigen Gelder zur Verfügung hatte, um das Traditionsgasthaus zu erhalten. Der gebürtige Rennersdorfer hat ein besonderes Verhältnis zu dem Ort in Bayern, weil seine Eltern 1960 mit ihm dorthin flüchteten. Heute gibt es in Pegnitz eine Zweigstelle von Euroimmun. In Görlitz soll das Modehaus am Postplatz im Frühjahr öffnen, im Kaufhaus dauern die Planungen an. (SZ)

