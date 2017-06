Stöcker beruhigt die Oberlausitz

Im Juli 1991 gründete Stöcker in Rennersdorf, heute ein Stadtteil von Herrnhut im Landkreis Görlitz, seine Zweigniederlassung der Euroimmun GmbH – auf elterlichem Grundstück. Rennersdorf allein ist mittlerweile bereits zu klein für Euroimmun in der Oberlausitz geworden, wo zusammen mehr als 150 Mitarbeiter tätig sind. Etwa 70 von ihnen arbeiten am Standort Bernstadt. Durch den Verkauf, so erklärt Stöcker, sei kein Arbeitsplatz bei Euroimmun gefährdet, weil sich die Unternehmen ergänzen, kaum überlappende Geschäftsfelder haben.

Christian Hänel, Bürgermeister von Schönau-Berzdorf bei Görlitz, ist optimistisch: „Wir haben Herrn Stöcker als seriösen und kompetenten Mann kennengelernt“, sagt er. „Ich habe Vertrauen, dass er umsetzt, was er am Berzdorfer See geplant hat.“ Zu dieser Hoffnung trägt auch bei, dass Stöcker Vorstandsvorsitzender bei der Euroimmun AG bleibt, die Labordiagnostik herstellt. Weltweit sind 2300 Mitarbeiter in dem Unternehmen beschäftigt, das 2016 einen Umsatz von 240 Millionen Euro und einen Überschuss von 23 Millionen Euro erzielt hat. Am Südwestufer des Berzdorfer Sees geht es um drei Dinge: einen Golfplatz, einen Ferienhauspark sowie ein medizisches Forschungs- und Schulungszentrum Damit könnten 600 bis 900 Arbeitsplätze entstehen. Doch die Hürden für das Zentrum sind hoch, das dafür vorgesehene Gelände ist bislang als reines Waldgebiet vorgesehen, jetzt soll es ein Gewerbegebiet werden. Das müssen die Dresdner Behörden erst noch entscheiden, die Umnutzung gilt als politisch heikel.

Winfried Stöcker hält an der Sanierung des historischen Kaufhauses in der Görlitzer Innenstadt fest. Das bestätigte er am Dienstag der SZ. „Der Verkauf der Euroimmun AG an Perkin Elmer wird sich sehr positiv auf unsere Vorhaben in Görlitz auswirken, weil wir dadurch etwas Liquidität gewinnen“, teilt er mit. Stöcker hatte das Kaufhaus am Demianiplatz 2013 erworben, bereitet seitdem die Sanierung vor. Wann genau es eröffnet wird, ist allerdings noch unklar. Neueste Informationen deuten auf 2020 oder 2021 hin. Stöcker investiert aber schon kräftig im Görlitzer Zentrum. Am neu gestalteten Postplatz baut er die frühere Dresdner-Bank-Fililale zu einem Modehaus um. Es soll, wenn auch laut ursprünglichen Plänen verspätet, im kommenden Frühjahr eröffnet werden, sagt Kaufhaus-Sprecherin Stefanie Eggers.

Görlitzer Modepreis: Fashion Award kommt wieder ins Kaufhaus

Im Görlitzer Kaufhaus wird es derweil einen zweiten Euro-Fashion-Award geben, einen europäischen Modepreis, sagt Kaufhaus-Sprecherin Stefanie Eggers. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, er soll am Wochenende verkündet werden. 2015 war der Modepreis erstmals während der Fashion-Week in Berlin ausgelobt werden, 2016 auch die Namen der Jungdesigner, die in das Rennen um den Modepreis in Görlitz gingen, in Berlin verkündet worden. Ob das in diesem Jahr ebenfalls wieder passieren wird, ist noch unklar. Die Fashion Week in Berlin findet vom 4. bis 7. Juli statt.

So bemühen sich am Tag nach dem Paukenschlag alle Beteiligten in und um Görlitz, die Folgen möglichst gering erscheinen lassen. Die Zukunft wird zeigen, ob es auch so kommt.