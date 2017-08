Stockholm – Kamenz – Kirschau Warum sich ein Unternehmer und Baselitz-Sammler ins Ländliche der Oberlausitz begibt.

Seit der gemeinsamen Kindheit in Kamenz befreundet: Volker Aschenbach (rechts), der als Jugendlicher nach Schweden ging und jetzt in Stockholm lebt, und Günter Kern, der Bruder des Künstlers Georg Baselitz, hier in der Galerie Flox in Kirschau.

Ein frühes Alpenmotiv, hier noch mit einem „K“ in der Signatur. Hans-Georg Kern gab sich später den Künstlernamen Georg Baselitz, nach Deutschbaselitz bei Kamenz, wo er 1938 geboren wurde.

Wir reden uns hier mit „Du“ an, schlägt Volker Aschenbach vor, als er die Galerie Flox in Kirschau besucht. „In Schweden sagt man Du.“ Okay. Das ist aber gar nicht so einfach bei dem Mann, der in Stockholm lebt und schon eine Respektsperson ist, auch wenn er ganz locker plaudert. Er trägt ein schickes Sacko mit Einstecktuch, ist 74, erfolgreicher Unternehmer und Kunstsammler. Vor allem hat er viele Bilder von Georg Baselitz, der eigentlich Hans-Georg Kern heißt und sich später den Künstlernamen nach seinem Geburtsort Deutschbaselitz bei Kamenz zulegte. Deswegen ist Volker Aschenbach nun in der Galerie. Und weil er sowieso in Kamenz war, wie jedes Jahr. In dieser Stadt ist er groß geworden und dort trifft er seine Freunde. Früher war das immer im Winter. Doch dann gab’s oft Probleme, das Flugzeug hat sich verspätet oder Glatteis. So haben sie das Treffen in den Sommer gelegt, in die Zeit des Kamenzer Forstfestes. Ein alter Freund ist Günter Kern, der Bruder von Baselitz. Der ist mitgekommen in die Galerie und beide schwelgen in alten Zeiten.

Sie haben in Kamenz in derselben Straße gewohnt. „Die Familien kannten sich gut“, erzählt Volker Aschenbach. „So ist die Freundschaft entstanden.“ Sein Vater war Elektromeister und er habe fantastisch gemalt, vor allem Landschaftsbilder und Blumen. Durch ihn sei sein Bruder zur Malerei gekommen, erzählt Günter Kern. Volker Aschenbach erinnert sich an manche Ausstellung, zu der ihn Baselitz eingeladen hat, an „tolle Partys mit 100 oder 200 Leuten“ und wie er ihn vorstellte: „Das ist der Sohn von Rudi Aschenbach, der mir das Malen beigebracht hat.“ Später hat Baselitz in Berlin studiert und ist in den Westen gegangen. Volker Aschenbach war 15, als er Kamenz verließ. Er lernte bei Mercedes und zog nach Schweden. Erst wollte er nach Amerika, erzählt er, aber das war ihm zu weit. Mit 16 machte er seine erste Reise allein mit dem Fahrrad an die Cote Azur, nach Cannes und Monaco, und zeltete dort. Schweden interessierte ihn auch, weil es dort so schöne Frauen gibt, er lacht. Und natürlich hat er eine schwedische Frau. Sie sind jetzt 47 Jahre verheiratet, haben zwei Söhne und vier Enkel.

Seine erste Idee für eine Firma war so simpel wie genial. Er hatte in einer alten Mercedes-Halle einen Deutschen getroffen, der dort malte. Volker Aschenbach sagte, die Schweden hätten doch alle eine Fahnenstange am Haus. Die ist aus Holz und muss regelmäßig gestrichen werden. Sie kauften sich ein Auto, Pinsel, Farben und Lack und zogen übers Land. Ganz viele Schweden nahmen ihre Dienste an. So baute er ein Unternehmen nach dem anderen auf. Heute hat er noch eine Immobilienfirma, die seine Frau führt, und zwei Aktiengesellschaften. Auf seiner schwedischen Visitenkarte steht „Direktör“. Er sagt, dass er seine Mitarbeiter mit Handschlag begrüßt, fragt, ob der Sohn gut Fußball gespielt hat oder was es sonst Neues gibt. Er habe auch immer Wert darauf gelegt, seriös zu sein: „Der Ruf ist das Wichtigste im Leben.“

Bei der Staatssicherheit im Visier

Vor über 30 Jahren saß Volker Aschenbach im Flugzeug nach China, um dort ein Geschäft aufzubauen, da fiel ihm ein „Spiegel“ in die Hände. Die Zeitschrift hatte Baselitz drei Seiten gewidmet. Er dachte sich: „Wie klein die Welt ist – mein Nachbar und Freund – ich rufe ihn an.“ Damals hatte sich Baselitz gerade ein Schloss gekauft und sagte: „Komm doch mal vorbei!“ Er sah, wie der Künstler großformatige Bilder mit einer Hebebühne malte und Baumstämme mit einer Säge teilte, das hat ihn beeindruckt. „Wer kauft denn so was?“, fragte sich Aschenbach noch, als er abstrakte Bilder von Baselitz sah und die, die „auf dem Kopf stehen“. Das war ein ganz anderer Stil als der von seinem Vater. Aber bald hatte auch Volker Aschenbach eine Reihe von Werken gekauft, darunter eines der ersten Ölbilder mit einem Alpenmotiv. Er hielt auch immer Kontakt zu Günter Kern in Kamenz. Für den nahm er zu DDR-Zeiten ein Bild von Baselitz im Kofferraum mit. Der Bruder des Künstlers baute damals ein Haus und brauchte Westgeld. Aschenbach gab es einem Kunsthändler in Hamburg. Später wurde es in London verkauft. Günter Kern erfuhr im Nachhinein, dass die Staatssicherheit alles verfolgte, sie hatte sogar Fotos vom Bild an seiner Wand.

Zeitzeugen befragen

Die Frage ist nun, ob Aschenbach etwas für Kirschau tun kann. Das weiß er noch gar nicht so genau, auch nicht, ob er ein Bild von Baselitz verkaufen würde. Leihgaben wären vielleicht möglich. Der Galerist Hellfried Christoph erzählt von einer Ausstellungsidee für 2018. Es geht um eine „Kernfusion“, so ist der Arbeitstitel, bei der mehr das Umfeld von Baselitz beleuchtet werden soll: sein Neffe zum Beispiel, Thomas Kern aus Malschwitz bei Bautzen, der auch in Kirschau ausstellt. Genauso sollen Zeitzeugen zu Wort kommen. Volker Aschenbach zeigt Interesse. „Was ich toll finde, ist die ganze Gegend hier“, sagt er.

Die Kunstinitiative „Im Friese“ mit der Galerie Flox in der ehemaligen Textilfabrik hat schon manchen begeistert, auch Andreas Nowak, den Schlagzeuger von Silbermond, der mit Thomas Kern eine beeindruckende Performance zeigte. Er trommelte auf einem ausgehöhlten Baumstamm, den Thomas Kern von Georg Baselitz bekam.

Nur eins fällt selbst nach zwei Stunden immer noch schwer: „Du“ zu Volker Aschenbach zu sagen. Aber beim nächsten Treffen klappt das sicher besser.

