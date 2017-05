Stockhausener siegen beim Bierfassflößen Beim Maibaumfest unterhalten die Limmritzer ihre Gäste. Höhepunkte sind die verschiedenen Wettbewerbe.

Die Reisegruppe Häßlich aus Stockhausen brachte das Bierfass am schnellsten über die Zschopau. © André Braun

Unweit des Limmritzer Eisenbahnviadukts stehen dicht gedrängt zahlreiche Besucher am Ufer der Zschopau. Ihre Schreie und Rufe feuern die Bierfassflößer an: „Schneller! Schneller!“, tönen die Stimmen weit über den Fluss. Das Bierfassflößen ist einer der Wettbewerbe, der alljährlich beim Limmritzer Maibaumfest veranstaltet werden. Bei dem Wettstreit wird in einem Schlauchboot von vier Paddlern und einem Frontmann ein leeres Metallbierfass von einer Seite der Zschopau auf die andere gebracht. Dort lädt der Frontmann das Fass aus, rennt mit ihm um einen markierten Pfahl und wirft es dann ins Wasser. Danach steigt er zurück ins Boot. Mit einer langen Stange treibt er das schwimmende Fass zurück ans Ausgangsufer. Von dort aus beobachten die begeisterten Zuschauer das Geschehen. In diesem Jahr ging bei dem Wettbewerb nicht alles glatt. Als der Frontmann eines Jugendfeuerwehrteams das Bierfass am anderen Ufer ausladen will, fällt er samt Fass ins Wasser. Tropfnass kehrt er ans Ausgangsufer zurück. Dort erwartet ihn trockene Kleidung.

In diesem Jahr sind beim Bierfassflößen sechs Mannschaften angetreten, davon jeweils zwei von der Feuerwehr und von der Jugendfeuerwehr Limmritz. Mit dabei sind auch das Team Reisegruppe Häßlich aus Stockhausen und die Bierbäuche. Mit einer Zeit von zwei Minuten und 18 Sekunden holten, genau wie im vergangenen Jahr, die Reisegruppe Häßlich den Pokal.

Die Wettbewerbe bilden neben dem Aufstellen des Maibaums den Höhepunkt der Veranstaltung. Das Bierfassflößen ist dabei nur ein Highlight. Kinder und Erwachsene können sich auch im Baumstammweitwurf üben oder am Entenrennen teilnehmen. Um beim Entenrennen mitzumachen, müssen die Teilnehmer eine kleine, nummerierte gelbe Plastikente kaufen. Die Enten werden auf der Mitte der Zschopau ausgesetzt und treiben mit der Strömung den Fluss hinunter zu einem gespannten Seil. Die Ente, die zuerst das Seil passiert, ist Sieger. In diesem Jahr war die Ente von Franziska Kießig aus Limmritz die Schnellste.

Beim Baumstammwerfen werden in einem mit weiß-rotem Warnband markierten Bereich Baumstämme geworfen. Damit die Stämme beim Auftreffen noch ein Stück springen, muss eine ganz besondere Wurftechnik angewendet werden. Sieger beim Baumstammwerfen der Männer wurde in diesem Jahr mit 9,40 Meter Roberto Ehrlich aus Stockhausen. Bei den Frauen gewann Yvonne Willwand aus Töpeln. Sie warf den Stamm 5,37 Meter weit. Bei den Kindern war Max Freiberg aus Limmritz der Beste. Er warf den Stamm 6,55 Meter.

Auch die Kleinen kamen auf dem Fest nicht zu kurz. Für sie gab es Spiele mit der Jugendfeuerwehr, eine Bastelstraße und eine Hüpfburg.

