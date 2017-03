Stirbt die Buslinie nach Leppersdorf? Auf der neuen S177 rollt künftig der meiste Verkehr am Ort vorbei. SZ-Leser befürchten, dass das auch auf die Busse zutrifft.

Drei Bushaltestellen gibt es in Leppersdorf: An der Pulsnitzer Straße, an der Schule und an der Kirche. Fahrgäste fragen sich, ob das nach Fertigstellung der S177 so bleibt. © Thorsten Eckert

Leppersdorf ist vergleichsweise gut ans Busnetz angeschlossen. Durch den Ort rollt die Linie 309. Etwa alle Stunden, mitunter auch im Halbstundentakt halten die Busse an der Kirche, der Grundschule oder der Pulsnitzer Straße. Von dort geht es nach Pulsnitz oder in die andere Richtung nach Radeberg und Dresden.

Jetzt wird die neue Schnellstraße S177 von Radeberg Richtung Autobahn verlängert. Mit der Inbetriebnahme werden die meisten Autos in einem Bogen um Leppersdorf herumgeleitet. Doch gilt das auch für Busse? SZ-Leser fragen, ob der Ort in dem Maße wie bisher oder überhaupt noch an das Busnetz angeschlossen bleibt. „Müssen wir erst zu einer Haltestelle in der Nähe der Autobahn laufen?“, fragt ein Leser auf einer Postkarte, die die SZ erreichte.

Auch wenn es noch einige Jahre dauern dürfte bis die neue Straße eingeweiht wird, Christian Schlemper vom Verkehrsverbund Oberelbe kann die Fahrgäste beruhigen. „Für die Regionalbusse bleibt trotz der neuen Straße zum Großteil alles beim Alten. Leppersdorf wird auch weiterhin bedient werden“, sagt er. Voraussichtlich werden die Busse bei Radeberg auf die S177 auffahren und bei Leppersdorf abfahren, die Haltestellen ansteuern und dann weiter wie bisher Richtung Lichtenberg fahren. Ob alle bisherigen Haltestellen erhalten bleiben oder weitere dazukommen oder ob sich Fahrzeiten verkürzen oder verlängern, will Christian Schlemper nicht sagen. „Details zur Linienführung kann ich noch nicht nennen“, sagt er.

Spatenstich für August geplant

Mit dem Holzeinschlag vor einigen Tagen haben die sichtbaren Arbeiten für den neuen Straßenabschnitt begonnen. Für August ist der erste offizielle Spatenstich geplant. Die Kosten für die knapp 6,7 Kilometer lange Strecke zwischen Radeberg und der A4 belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen bereits die Entwässerungsanlagen sowie erste Brückenbauwerke errichtet werden. Einen endgültigen Fertigstellungstermin gibt es noch nicht. Mit der Strecke Radeberg – Leppersdorf wird ein weiterer Teilabschnitt der Schnellstraße zwischen der A4 und der A17 gebaut. Als nächstes soll die Ortsumfahrung Wünschendorf/Eschdorf mit einer Länge von knapp sechs Kilometern begonnen werden.

In den Bau der insgesamt 33 Kilometer langen Strecke zwischen Pirna und der A4 investiert der Freistaat einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro.

