Stippvisite im Großenhainer Klärwerk Vor 20 Jahren bekam die Röderstadt eine zeitgemäße Abwasserentsorgung – nun steht eine größere Modernisierung an.

zurück Bild 1 von 2 weiter In der Schaltzentrale des Klärwerks erläutert Geschäftsführerin Elisabeth Lorenz am Schaubild den Aufbau und die Funktion der Anlage. © Klaus-Dieter Brühl In der Schaltzentrale des Klärwerks erläutert Geschäftsführerin Elisabeth Lorenz am Schaubild den Aufbau und die Funktion der Anlage.

Aus dem Auslauf des Nachklärbeckens läuft das saubere und klare Wasser in die Röder. Ohne die vorhandene Keimbelastung hätte es sogar Trinkwasserqualität.

Die Gemeinschaftskläranlage Großenhain steht nur selten im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Etwas abseits am westlichen Stadtrand gelegen, versieht sie seit mittlerweile 20 Jahren unspektakulär ihren Dienst. Tag für Tag werden hier 3000 und 3500 Kubikmeter Abwasser gereinigt – sofern es keine größeren Regenfälle gibt. Die Röderstadt hat eine Mischkanalisation; bei Starkregen können deshalb auch schon mal 20 000 Kubikmeter anfallen. Da solche Mengen die Anlage überlasten würden, gibt es Überläufe, durch die die Wassermassen in die Röder ablaufen können. „Das geht in solch seltenen Fällen schon in Ordnung“, sagt Klärwerks-Chefin Elisabeth Lorenz. „Das Abwasser ist dann so stark verdünnt, dass es in der Natur keinen Schaden anrichtet.“

Am vergangenen Samstag hatte der Großenhainer Abwasserzweckverband zum Tag der offenen Tür ins Klärwerk eingeladen. Immerhin wird hier das Abwasser aus dem gesamten Kerngebiet der Röderstadt, vielen ländlichen Ortsteilen an der Peripherie sowie der Nachbargemeinde Priestewitz entsorgt. Der Besucherandrang hielt sich in Grenzen – zu Unrecht, denn die Anlage hat viel Interessantes zu bieten. Erst vor zwei Jahren wurde die Einlaufhalle saniert und deren maschinentechnische Ausrüstung erneuert. Hier durchläuft das gesamte städtische Abwasser eine Rechenvorrichtung, die die groben und faserigen Bestandteile entfernt.

Bevor es der biologischen Klärung zugeführt wird, müssen noch Sand, Steine und Schwimmstoffe herausgefiltert werden. Über ein Verteilerbauwerk fließt das Abwasser dann in die dreigeteilten Belebungsbecken, wo von Bakterien die organischen Kohlenstoffverbindungen und Phosphate abgebaut werden. Der darin enthaltene sogenannte Belebtschlamm besteht zu etwa 70 Prozent aus Mikroorganismen. Die Abbauprozesse werden in den aus drei konzentrischen Ringen bestehenden Becken durch periodische Umwälzung und Belüftung gesteuert. Was die Bakterien nicht schaffen, etwa beim Phosphatabbau, wird in der anschließenden chemischen Reinigungsstufe durch Zugabe von Fällmitteln geklärt.

Im Anschluss erfolgt die Nachklärung, wo vor allem der im Abwasser enthaltene Belebtschlamm zurückgewonnen wird. Danach fließt das gereinigte Abwasser über eine 400 Meter lange Rohrleitung in die Röder. „Es hat dann – von den Bakterien einmal abgesehen – schon fast Trinkwasserqualität“, erläutert Elisabeth Lorenz. „Und es enthält viel Sauerstoff, was den Fischen in der Röder ganz offensichtlich gut tut.“ In heißen Sommern, wenn der Fluss unter Sauerstoffmangel leidet, tummelten sie sich zu Tausenden in der Nähe des Klärwerks-Einlaufs.

Pro Woche fallen in der Großenhainer Anlage etwa 30 Tonnen stickstoff- und phosphatreicher Klärschlamm an. Der enthält relativ wenige Schadstoffe, sodass er eigentlich als Dünger aufs Feld ausgebracht werden könnte. Allerdings hat die Landwirtschaft durch die Tierhaltung so viel an Naturdünger zur Verfügung, dass sie keinen Klärschlamm benötigt. Deshalb wird der Schlamm getrocknet, nach Boxberg transportiert und dort in den Kraftwerksanlagen verbrannt. Eigentlich schade, findet Großenhains Kläranlagen-Chefin. Die mineralienreiche Asche werde anschließend deponiert und auf diese Weise dauerhaft der Natur entzogen.

Eine Kläranlage müsse nicht nur strikt die Umweltvorgaben einhalten, sondern auch möglichst wirtschaftlich arbeiten, erklärt Elisabeth Lorenz. Deshalb suchen die Mitarbeiter ständig nach Möglichkeiten, die Prozesse in Richtung einer Kosteneinsparung zu optimieren. Ein großer Schritt in diese Richtung soll nächstes Jahr erfolgen. Da steht die Modernisierung des gesamten Mess- und Steuersystems an – eine Investition von etwa einer Viertelmillion Euro. Nach 20 Jahren seien längst neue Geräte-Generationen auf dem Markt, die effektiver als die alte Hardware arbeiten.

