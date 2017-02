Stinksauer und wild entschlossen Bei Halbzeit der Skeleton-WM liegt Axel Jungk überraschend auf Platz drei. Zufrieden ist der Dresdner aber längst nicht.

Axel Jungk ist der beste deutsche Skeletonfahrer und wohl auch der emotionalste – coole Gesten nicht ausgeschlossen. © Thomas Kretschel

Er hadert, wütet, stampft mit den Füßen und schreit am Ende doch – aus purer Erleichterung. „Jaaa, jaaa“, entfährt es Axel Jungk nach dem zweiten von vier Durchgängen. Auf den dritten Platz ist der Skeleton-Pilot, der in Dresden lebt und für den BSC Sachsen Oberbärenburg unterwegs ist, vorgefahren. Die erhoffte Medaille bei der Weltmeisterschaft am Königssee ist also doch noch möglich.

Seine Laune aber hält sich arg in Grenzen. Das Gesicht spricht Bände, Zufriedenheit sieht anders aus. „Ich bin stinksauer auf mich, weil ich mir im ersten Lauf einen großen Fehler geleistet habe“, sagt Jungk mit böser Miene. Der Blick auf die Ergebnisliste lässt ihn jedoch kurz lächeln. 0,1 Sekunden liegt er hinter dem zweitplatzierten Russen Nikita Tregybow, allerdings auch nur 0,04 Sekunden vor dessen Landsmann Alexander Tretjakow sowie 0,11 Sekunden vor seinem eigenen Teamkollegen Alexander Gassner.

Das Gefühlschaos geht also unvermindert weiter, dieses Hoch und Runter wie im sogenannten Kreisel des Eiskanals am Königssee, der Schlüsselstelle für Jungk. Extreme Probleme habe er dort, gesteht der 25-Jährige – was speziell im ersten Lauf deutlich zu sehen ist. „Der Spurverlauf hat überhaupt nicht gestimmt und damit auch nicht die Ausfahrt aus dem Kreisel“, erklärt der Bundestrainer Jens Müller. Also kracht Jungk erst gegen die rechte Bahnbegrenzung, dann gegen die linke.

Auch im zweiten Lauf, in dem er die zweitbeste Zeit hinter dem einmal mehr alles überragenden Letten Martins Dukurs fährt, gibt es eine leichte Berührung. „Es ist nicht sinnvoll, auf die Konkurrenz oder die Abstände zu schauen, sondern nur auf den Kreisel. Der ist mein Manko“, sagt Jungk danach. Theoretisch sei ihm vollkommen klar, wie diese Bahnpassage zu meistern sei, nur auf dem Schlitten kriege er es derzeit nicht hin. „Das ist ein Zwiespalt zwischen zu wenig und zu viel lenken, doch beides ist ein K.o.-Kriterium. Am Ende ist es ein My, das alles entscheidet“, meint er.

Dass der gebürtige Zschopauer überhaupt vorne mitfahren kann, ist allerdings die wohl größte Überraschung. Seit Monaten kämpft er aufgrund gebrochener Wirbelteile mit schweren Rückenschmerzen, die zumindest das Athletiktraining so gut wie unmöglich machen. „Ich kann weder Kraft- noch Schnellkraft- oder Sprintübungen absolvieren“, meint der ehemalige Skispringer. Verzichten muss er derzeit auch auf seine Lieblingsübung: Sprünge aus dem Stand über eine 1,60 Meter hohe Hürde.

Beim Weltcup in St. Moritz war Jungk nach einem Gespräch mit dem Bundestrainer, den Ärzten sowie den Physiotherapeuten am Tiefpunkt angelangt. „Aus ärztlicher Sicht, wenn ich den Sport weitermachen möchte, kann man nichts machen. Ich muss damit leben. Mit Stabilisationstraining muss ich es hinkriegen, dass es nicht mehr wehtut“, sagt er, schließt eine Operation momentan aber kategorisch aus: „Erst nach dem Sport, wenn es mich auch im Alltag stören würde.“

Im Rennen kann er die Schmerzen ausblenden: „Beim Fahren stört es mich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich es im Unterbewusstsein hab oder so“, sagt er. Und nach dem Wettkampf, so Jungk, mache er ein, zwei Tage komplett Pause. „Danach geht’s meistens wieder.“

Der Ruhetag am Samstag, den es bei einer WM noch nie gegeben hat, kommt ihm also gerade recht vor dem entscheidenden dritten und vierten Lauf. „Ich will am Sonntag alles versuchen und den zweiten Platz angreifen“, meint Jungk. (mit dpa)

zur Startseite