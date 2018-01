Stinksauer auf Einbrecher Diebe sind in Seifhennersdorf erneut in die alte „Kanone“ eingebrochen. Die Besitzerin ist verzweifelt. Aber sie will nicht aufgeben und die ehemalige Gaststätte retten.

Clothilde Wildner schaut durch das von den Einbrechern aufgehebelte Fenster der alten „Kanone" in Seifhennersdorf.

So sah die alte „Kanone“ in Seifhennersdorf noch vor einem Jahr aus. Inzwischen sind die Hechtfenster schon aufgearbeitet.

Seifhennersdorf. Eigentlich ist Clothilde Wildner voller Tatendrang, wenn sie von Berlin nach Seifhennersdorf fährt. Am Montag fehlte der ihr jedoch gänzlich. Mit Wut im Bauch und und stinksauer, ist sie schon in der Hauptstadt in den Zug eingestiegen. Schon wieder ist in ihre „Kanone“ eingebrochen worden. Die ehemalige Gaststätte „Zum Dorfkrug“ – kennen vor allem die älteren Seifhennersdorfer nur als Kanone, wie sie früher hieß. Nachbarn haben ihr Fotos geschickt. Sie zeigen eine offene Veranda-Tür und ein gähnendes schwarzes Loch, wo noch am Freitag die Fensterläden geschlossen waren. Clothilde Wildner ist sich sicher, dass sie beides nicht geöffnet hatte. „Ich bin erst am Freitag hier gewesen, um nach dem Rechten zu schauen und um die Wasseruhr abzulesen. Da war nichts“, sagt sie. Sie ruft gleich am Sonnabend ihren Bekannten an. Und der bestätigt ihr, dass alles nach einem Einbruch aussieht. Übers Internet macht sie sofort eine Anzeige bei der Polizei.

Im August 2015 hatte die 51-jährige Wahlberlinerin das Haus in der Dr.-Külz-Straße in Seifhennersdorf gekauft. Seither pendelt sie ständig Hin und Her. Irgendwann will sie mal hier einziehen. Doch bis dahin ist es noch ein langer und vor allem mühsamer Weg. „Durch Zufall ist sie damals im Internet auf die „Kanone“ aufmerksam geworden. Für sie war es Liebe auf den ersten Blick. So oft sie es einrichten kann, arbeitet sie im Haus. Seit dem Leerstand 1990 ist es buchstäblich dem Verfall ausgesetzt gewesen. Viel Arbeit und vor allem Geld muss sie noch hineinstecken, bis alles so wird, wie sie es sich ausmalt.

Kurz vor 13 Uhr steht Clothilde Wildner am Montag vor der „Kanone“. Sie weiß nicht recht, was sie machen soll. Um 13 Uhr wollen auch die Polizei und ihr Bekannter aus Seifhennersdorf hier sein, erzählt sie. Um keine Spuren zu verwischen, geht die 51-Jährige lieber nicht ins Haus.

Pünktlich 13 Uhr treffen auch alle ein. Zuerst betreten die zwei Polizeibeamten das Haus. Der Fußboden ist staubig. Vorsichtig schauen sich die Polizisten um. Bevor sie einen Schritt machen, überzeugen sie sich erst, ob sie damit Spuren verwischen würden. Aber die „Kanone“ ist voll davon. Clothilde Wildner ist schließlich am Freitag durch das ganze Haus gelaufen.

Ein paar Fußspuren, die eigentlich nur von den Dieben stammen können, sichern sie trotzdem. Einer der Beamten pinselt vorsichtig die Ränder des aufgehebelten Fensterladens ein, um Fingerabdrücke nehmen zu können. Über das aufgehebelte Fenster an der Veranda sind die Täter ins Haus gekommen. Die Tür zur Veranda haben sie wahrscheinlich aber erst bei ihrer Flucht aufgehebelt. Denn allem Anschein nach sind die Täter über die Hintertür zuerst in den großen Saal eingedrungen.

„Nein, nicht schon wieder“, sagt Clothilde Wildner, als sie mit den Polizisten ins Obergeschoss kommt. Alle Zimmer sind durchwühlt. Jeder Koffer ist geöffnet, alle Kisten ausgeschüttet. „Die haben alles nach etwas Brauchbaren durchwühlt“, sagt einer der Polizisten. Clothilde Wildner kann ihm auf Anhieb gar nicht sagen, ob etwas fehlt. „Ich habe doch nichts Wertvolles mehr im Haus“, sagt sie. Nach dem letzten Einbruch im März vergangenen Jahres hat sie ihr gesamtes Werkzeug bei ihrem Bekannten deponiert. Sie muss es dann zwar jedes Mal holen, aber das ist immer noch besser, als neue Bohrmaschinen und dergleichen, kaufen zu müssen.

Im Vorraum des Hauses liegt ein drei Meter langes, breites Holzbrett . „Es gibt nix zu holen“, steht darauf. Clothilde Wildner fragt sich, ob sie es wieder anbringen soll. Nach dem letzten Einbruch im März 2017 hatte sie schon fast aufgeben wollen. Ihr gesamtes Werkzeug haben die Diebe damals gestohlen und sich vor allem im Bad viel Zeit genommen. Alles was neu war, ist vor knapp einem Jahr abmontiert worden – von der Badewanne und dem Waschbecken die neuen Armaturen bis hin zum Abflussrohr. Die Polizei konnte damals sogar DNA-Spuren sichern. Und im Sommer 2016 hatte sie schon mal einen Einbrecher erwischt, als sie plötzlich Geräusche im Nachbarzimmer hörte.

Auch diesmal ist Clothilde Wildner nahe dran, alles hinzuschmeißen. Aber dann sagt sie doch: „Ich mache weiter. Sie möchte in diesem Jahr gern das Dach und die Schornsteine in Ordnung bringen. Stolz blickt sie zu den 21 Hechtfenstern. Die hat sie alle abgeschliffen, eingeölt und wo nötig, wieder Scheiben eingesetzt. „Jetzt muss ich wieder meine ganze Wäsche waschen, wie nach den anderen Einbrüchen“, sagt sie. Es ekelt sie, dass jemand darin rumgewühlt hat.

