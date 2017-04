Stinkende Überraschung am Grundstückszaun Unbekannte haben bei Ingrid Schierz in Krumhermsdorf ihren Müll abgeladen – das hat Konsequenzen.

Vergammelte Brötchen, Altpapier und Reste aus dem Staubsaugerbeutel: All das wurde in einen Gelben Sack gepackt und in Krumhermsdorf illegal abgeladen. Der Verursacher scheint Dank Detektivarbeit aber inzwischen festzustehen. © privat

Auf solch ein „Geschenk“ hätte Ingrid Schierz gern verzichtet. Die Krumhermsdorferin verließ vor wenigen Tagen ihr Grundstück am Schulweg. Und plötzlich lag er da. Ein prall gefüllter Gelber Sack, der an ihren Zaun gelehnt war. Allerdings stammte der nicht von ihr. Wildfremde hatten ihn einfach am Wegesrand deponiert. Die Müllabfuhr, die in Krumhermsdorf unterwegs war, hatte den Gelben Sack stehenlassen. Der Grund wurde Ingrid Schierz bei genauerem Hinsehen schnell klar. Hinter der dünnen Folie entdeckte sie vergammelte Lebensmittel, Reste aus dem Staubsaugerbeutel, Gläser, Toilettenpapierrollen und Papier. Alles, was nicht in einen Gelben Sack gehört. Daneben hatten die Unbekannten noch ein Plastikrohr deponiert.

„Es hat fürchterlich gestunken“, erzählt Ingrid Schierz. Die Krumhermsdorferin wollte die vermüllte Ecke an ihrem Grundstück so nicht belassen. Sie öffnete den Sack und sortierte die Hinterlassenschaften um – in die Tonnen, in die der Inhalt tatsächlich gehörte. Dabei stieß Ingrid Schierz auf mehrere persönliche Unterlagen. Eine Rechnung der Deutschen Telekom lag beispielsweise in dem Sack. Außerdem ein Mahnbescheid über 175 Euro und ein Gerichtsschreiben. Alles adressiert an ein und dieselbe Person – eine Frau aus Hohnstein. Ingrid Schierz vermutet, damit den Müllverursacher gefunden zu haben.

Müll richtig entsorgen zurück 1 von 2 weiter Das gehört in den Gelben Sack: leere Verpackungen aus Kunststoff/Metall/Verbundmaterialien; Verpackungsmaterial. Die Verpackungen sind häufig mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet. Sie müssen restentleert (löffelrein und tropffrei) sein. Auswaschen ist nicht notwendig. Das gehört nicht in den Gelben Sack: Rest- und Bioabfall, Schadstoffe, Textilien, Papier, Pappe, Glas. Kunststoffgegenstände, die keine Verpackungen sind, wie zum Beispiel Eimer, Spielzeug oder Blumentopf. Quelle: Duales System Deutschland

Die entdeckten Unterlagen würden ausreichen, um beim Neustädter Ordnungsamt Anzeige zu erstatten. Das empfiehlt Norbert Völl, Pressesprecher des Dualen Systems Deutschland, kurz des Grünen Punktes. Denn bei der wilden Ablagerung von Müll handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. „Wer den Verursacher benennen kann, sollte ihn auch zur Verantwortung ziehen“, erklärt er.

Dass Gelbe Säcke vom örtlichen Entsorger nicht mitgenommen werden, weil sie falsch befüllt sind, käme nicht selten vor. Die Mitarbeiter seien entsprechend geschult. Gravierend fehlgefüllte Säcke werden dann mit einem roten Aufkleber versehen. Ein Hinweis, dass die Verbraucher nachsortieren müssen. „Das ist immer eine Einzelfallentscheidung“, sagt Norbert Völl. Wenn zum Beispiel aus Versehen ein Papiertaschentuch im Sack gelandet ist, würden die Entsorgungsfirmen meist darüber hinwegsehen. Anders sieht es hingegen bei gebrauchten Spritzen aus. Diese würden für die Mitarbeiter ein enormes Verletzungsrisiko bedeuten. Auch Baustyropor, das mit einem speziellen Flammenschutz versehen ist, darf nicht über den Gelben Sack entsorgt werden. Lediglich Verpackungsstyropor, dass zum Beispiel mit dem neuen Fernseher geliefert wurde, darf hinein. Auch verdorbene Lebensmittel seien ein Grund, den Gelben Sack stehenzulassen. „Ekeliger Inhalt, der den Mitarbeitern in der späteren Handsortierung nicht zumutbar ist, wird prinzipiell stehengelassen“, erläutert der Pressesprecher.

Dass Ingrid Schierz den fremd abgeladenen und unappetitlichen Müll selbst ordentlich entsorgt hat, beeindruckt Norbert Völl. Solch ein Engagement sei selten, meint er.

