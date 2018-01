Stinkende Hinterlassenschaften auf Straßen Die Beschwerden wegen Hundekot mehren sich. Wieso gibt es keine Hundetoiletten und was passiert eigentlich mit der Hundesteuer?

Im Falle eines Falles gibt es in Dresden Hundetoiletten, an denen die Herrchen Tüten ziehen können, um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner wegzumachen. In Radebeul wurden die speziellen Mülleimer vor Jahren abgeschafft. Das heißt aber nicht, dass Hundebesitzer den Kot auf der Straße liegenlassen dürfen. © Steffen Unger

Radebeul. Der Haufen ist schon breit getreten. Und das mitten auf dem Gehweg vor dem Grundschulhort in Kötzschenbroda. Dass der Fehltritt in Hundekot angeblich noch Glück bringen soll, ist da auch kein Trost mehr. Der Ort ist austauschbar. Von überall aus dem Stadtgebiet kommen wieder vermehrt Beschwerden wegen der vielen Hundehaufen auf den Straßen. Am Augustusweg genauso wie am Rosa-Luxemburg-Platz und im Kirchweg.

Rund 1 200 Hunde sind bei der Stadt registriert. Während die Zahl der Vierbeiner in vielen Städten immer mehr zunimmt, ist sie in Radebeul in den letzten Jahren annähernd gleich geblieben, teilt die Kämmerei mit.

Schon öfters hat das Ordnungsamt in öffentlichen Mitteilungen zu mehr Sauberkeit auf den Straßen aufgerufen und Hundebesitzer aufgefordert, die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge zu entfernen. Das Thema ist ein Dauerproblem. Auch die SZ berichtet nicht zum ersten Mal darüber. Manche Herrchen reagieren dann mit Missmut auf solche Berichte. Einige sind der Meinung, dass die Stadt die Entfernung von Hundehaufen übernehmen sollte, weil die Halter schließlich Hundesteuer an die Kommune zahlen.

Doch dazu ist die Stadt keineswegs verpflichtet. Die Hundesteuer ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung – etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot – gegenüber steht. In Radebeul werden pro Jahr rund 75 000 Euro durch die Hundesteuer eingenommen. Das Geld fließt in den Stadthaushalt mit ein und kann also für alles Mögliche verwendet werden, etwa für den Straßenbau oder die Sanierung von Schulen.

60 Euro im Jahr müssen Radebeuler für einen Hund bezahlen. Für den zweiten und jeden weiteren werden 120 Euro fällig. Damit ist die Hundehaltung in der Lößnitzstadt noch vergleichsweise günstig. Im benachbarten Dresden bezahlen Hundehalter 108 Euro für das erste Tier und 144 Euro für jedes weitere. In manchen deutschen Städten ist die Steuer noch viel höher. Bis zu 186 Euro werden mancherorts für den ersten Hund fällig. Hohe Steuersätze sollen die Anzahl der Vierbeiner begrenzen.

Manche Hundebesitzer in Radebeul beklagen, dass es in der Stadt keine speziellen Mülleimer mit Tüten für den Hundekot mehr gibt. Heike Funke vom Sachgebiet Stadtgrün sagt, dass sich diese Hundetoiletten nicht bewährt haben, weil die Hunde nicht gerade in der Nähe der Toiletten ihr Geschäft verrichten und der nächste Papierkorb oft schneller erreicht ist. Reine Hundetoiletten wurden so gut wie gar nicht genutzt, sagt Funke. Die Stadt hat sie deshalb schon vor etlichen Jahren wieder abgeschafft. Im gesamten Stadtgebiet gibt es insgesamt 150 öffentliche Papierkörbe. In diesen dürfen auch Beutel mit Hundekot entsorgt werden.

Wer die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners nicht wegmacht und erwischt wird, muss zahlen. In der Polizeiverordnung für die Stadt steht, dass Verunreinigungen von Tieren unverzüglich beseitigt werden müssen. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße in Höhe von fünf bis 1 000 Euro geahndet wird, teilt das Ordnungsamt mit. Die Höhe der Geldbuße sollte jedoch verhältnismäßig sein. „In der Regel sind es beim ersten Mal 35 Euro, im Wiederholungsfall mehr“, erklärt die Behörde. Der Tierhalter kann vor Ort vom Vollzugsdienst abkassiert oder schriftlich per Bescheid zur Zahlung aufgefordert werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Hundehalter bekannt sein muss.

In den meisten Fällen werden die Hundehalter aber eh nicht erwischt. Vernünftige Hundebesitzer sind über den Kot auf den Straßen genauso genervt. Denn wie so oft fällt es auf alle zurück, wenn sich einige nicht an die Regeln halten.

