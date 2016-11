Stinke-Attacke bei „Kripo live“ Die Polizei hofft auf neue Erkenntnisse zum Anschlag auf eine Party im Bautzener Kornmarkt-Center.

Rettungskräfte waren in der Nacht zum 23. Oktober mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Toni Lehder

Von der anfangs noch rauschenden Party blieb nicht mehr als ein übler Beigeschmack. In der Nacht zum 23. Oktober findet eine Musikveranstaltung im Bautzener Kornmarkt-Center ein jähes Ende, nachdem mehrere Besucher über Übelkeit und Atemwegsreizungen klagten. Weil bisher Unbekannte eine übelriechende Substanz im Einkaufszentrum verteilt hatten, musste das Gebäude geräumt werden. Die Polizei sucht seitdem mit Hochdruck nach den Tätern – und setzt in diesem Fall nun auch aufs Fernsehen. Die miese Stinke-Attacke aufs Kornmarkt-Center ist demnächst in einer der nächsten Kripo-live-Sendungen Thema.

Gleich an mehreren Stellen hatten die Täter auf der Ü 31-Party von „Radio Lausitz“ die unbekannte Substanz verteilt. Gäste berichteten im Anschluss von einem fauligen Eiergestank. Gegen 1.30 Uhr hatte sich der Veranstalter dazu entschieden, das Kornmarkt-Center räumen zu lassen. Zu dieser Zeit befanden sich noch etwa 1 300 Menschen auf der Party. Eineinhalb Dutzend Sicherheitsmitarbeiter sowie herbeigerufene Feuerwehrleute sorgten dafür, dass jeder Gast sicher das Gebäude verlassen konnte.

Die Polizei hatte umgehend Ermittlungen zum Verdacht der gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die gefundene Substanz kam zur näheren Untersuchung in ein Labor des Landeskriminalamts. „Das Ergebnis der Analyse steht noch aus“, sagt Thomas Knaup, Sprecher der Polizei. Nähere Angaben zum Zwischenstand der laufenden Ermittlungen machte er indes nicht.

Motive noch ungeklärt

Ungeachtet dessen suchen die Beamten aber weiter nach Zeugen. Wer beobachtet hat, dass auf den Tanzflächen oder vor den Bars eine klare Flüssigkeit verkippt wurde, jemanden kennt, der sich mit der Tat brüstet oder andere Hinweise auf den oder die Täter hat, wird gebeten, sich zu melden.

Offen sind auch die möglichen Motive für die Stinke-Attacke. „Radio Lausitz“ ist Teil einer Sendergruppe, die kurz vor dem Vorfall den bekannten Moderator DJ Happy Vibes abgesetzt hatte. Ihm war mehrfach eine Nähe zu Pegida vorgeworfen worden. Er selbst hatte solche Spekulationen allerdings zurückgewiesen.

Hinweise an die Polizei, Telefon 03581 468100

