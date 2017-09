Stimmungs-Check zur Bundestagswahl

Werter AliB.!!! Versetzen Sie sich bitte in die Lage eines jungen Familienvaters oder irgendeines jungen Mannes im Jahre 1939..1940...1941... Im Briefkasten liegt der EinberufungsBEFEHL. Es ist nach Völkerecht/HLKO der Kriegszustand ausgerufen worden per Kriegserklärung von verschiedenen Völkerrechtssubjekten, genannt Staaten. Gemäß diesem 1907er Kriegsvölkerrecht steht auf die Verweigerung des Kriegsdienstes die Todesstrafe mit sofortiger Vollstreckung! Frage: wie würden Sie reagieren??? Gauland sprach von eben diesen Einberufenen, die selbst heute noch bei Überlebenden der beteiligten Mächte hohe Wertschätzung ob ihrer Moral in einem unmoralischen Krieg geniessen. Es gibt dazu genug legale! historische Quellen. Gauland sprach nicht von den Verbrechern bei SA, SS, bei Kolaborateuren aus POL,der UKR, ROM etc. und Antisemiten in Diensten der Nazis, von rassenwahnsinnigen Ärzten, von Göbbels oder Himmler! Der Umgang der BRD-Politik mit den Kriegsfriedhöfen im Osten ist eine Schande!