„Stimmung und tolle Organisation reichen nicht aus“

Matthias Benesch ist seit neun Jahren Chef des Altenberger Bahnbetreibers WiA. Der 48-jährige ehemalige Bobfahrer aus Bahretal wurde vor Kurzem vom Kreistag für fünf weitere Jahre im Amt bestätigt.

Die Wintersaison kann beginnen, die Kältemaschinen laufen. An diesem Dienstag wird der Eiskanal in Altenberg zum 30. Mal wieder vereist. Danach geht es Schlag auf Schlag. Erst kommen die deutschen Skeleton-Nationalkader mit den Lokalmatadoren Maxi Just und Axel Jungk zum Trainingslager in den Kohlgrund. Später feilen dort auch Bobsportler und Rennrodler am Material und an ihren Zeiten. Von Dezember bis Februar 2017 folgen einige hochkarätige Rennen. Wieso die Bahn solche Wettkämpfe braucht und nicht nur im Hinblick auf die Bob- und Skeleton-WM 2020 in Altenberg Investitionen nötig sind, erklärt Matthias Benesch, Geschäftsführer des Bahnbetreibers, Wintersport in Altenberg GmbH (WiA), im SZ-Gespräch.

Herr Benesch, wer entscheidet eigentlich, wann die Bobbahn vereist wird?

Der Terminkalender wird vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) vorgegeben. Den Vereisungsbeginn schätzt unser Eismeister Ralf Mende ein. Er hat die Erfahrung, macht das schon seit mehr als 30 Jahren. Und kommende Woche will die deutsche Skeletonmannschaft hier trainieren. Da muss die Bahn stehen. Wir sind natürlich froh über jeden Tag, den wir später anfangen können. So sparen wir vor allem Energiekosten. Der Oktober ist ohnehin einer der kostenintensivsten Monate bei uns. Später mit dem Vereisen anzufangen, wäre zu riskant. Doch selbst wenn es wärmer wird, ist die Bahn rechtzeitig fahrtauglich.

Apropos fahrtauglich: Was musste über den Sommer an der Bahn repariert werden, gab es auch Neuanschaffungen?

Die Rolltore am Eingang des Kältemaschinenhauses sind neu. Auf der Bahn, im Kurvenbereich eins und zwei, fünf und sechs, gibt es jetzt jeweils eine neue Überdachung. Darüber hinaus wurde im Kältemaschinenhaus nach über 30 Jahren gemalert und der Boden versiegelt. Schließlich hoffe ich, dass unser Energiemanagement noch in diesen Tagen voll einsatzfähig wird. Da läuft gerade die heiße Phase. Die Steuerung in allen Gebäuden, wie für Licht und Heizung, soll künftig zentral über einen Computer möglich sein. So soll bedarfsgerechter eingesetzt und Energie gespart werden.

Wie viel Geld steht der WiA dieses Jahr zur Verfügung, um die Bahn und das Drumherum in Schwung zu halten?

Es stehen für Baumaßnahmen zur Unterhaltung der Bahn 225 000 Euro und für Investitionen 500 000 Euro jährlich zur Verfügung. Die Mittel kommen von Bund und Freistaat. Der Landkreis stemmt davon jedoch 20 Prozent, also 145 000 Euro. Daher hoffe ich auf den Beschluss des Kreis-Etats, um Planungssicherheit für alle zukünftigen Baumaßnahmen zu bekommen. Für den laufenden Bahnbetrieb erhält die WiA einen Zuschuss vom Bund und Freistaat für die Trainingsstätte über 555 000 Euro.

Alle Rennen in Altenberg zurück 1 von 8 weiter 12. bis 17. Dezember: Bob-Europacup 21. bis 23. Dezember: Deutsche Meisterschaften im Rennrodeln 2. bis 8. Januar 2017: Weltcup im Bob und im Skeleton 16. bis 20. Januar 2017: Europacup im Skeleton 2. bis 4. Februar 2017: Deutsche-Jugend-B-Cup im Rennrodeln 7. bis 12. Februar 2017: Junioren-Weltcup im Rennrodeln 15. bis 18. Februar 2017: Deutsche Juniorenmeisterschaften im Skeleton 22. bis 26. Februar 2017: Rennrodel-Weltcup (Finale)Quelle: WiA GmbH

Jedes Jahr?

Ja, aber dieser Betrag ist seit vielen Jahren konstant – obwohl sich die Bedingungen, wie Energie-, Wartungs- oder Personalkosten, weiterentwickeln. Um kostendeckend zu bleiben, muss immer weiter eingespart und immer mehr Geld erwirtschaftet werden. Das geht am Ende zulasten des Sports, wenn wir die Vereisungsdauer immer weiter reduzieren oder noch mehr Gästebobveranstaltungen durchführen müssen. Derzeit nutzen die Sportler die Bahn zu etwa 90 Prozent für Training und Wettbewerbe. Zehn Prozent der Kapazitäten werden für Tourismus und Events genutzt.

Wie kann Altenberg auf Dauer bei der Vergabe von Wettbewerben mithalten?

Nur mit Stimmung und toller Organisation jedenfalls nicht. Da sind wir gut, aber auf lange Sicht reicht das eben nicht. Die Konkurrenz wird härter. Nicht nur Russland, auch Südkorea und die Chinesen bauen mit staatlichen Mitteln – für Olympia – einen eigenen Eiskanal. Das ist politisch motiviert. Die buttern richtig rein, auch wenn man über den Sinn und die Nachhaltigkeit solcher Bauten streiten kann. In Südkorea gibt es zudem mit Samsung einen großen Sponsor für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Selbst in anderen deutschen Gegenden mit eigenen Bahnen gibt es viel mehr Großsponsoren. So etwas fehlt hier, in Sachsen, eigentlich im ganzen Osten.

Und die öffentlichen Mittel sind knapp?

Das stimmt. Aber wir kommen nicht drumherum: Wir müssen Geld in die Hand nehmen, um als Standort konkurrenzfähig zu bleiben. Man stelle sich vor, wir haben hier mit Francesco Friedrich, Nico Walther, Stephanie Schneider, mit einem Axel Jungk und einer Jessica Tiebel zum Beispiel mehrere richtig erfolgreiche Leute. Und wir verfügen über ein leistungsorientiertes Umfeld, mit engagierten Trainern, mit erfahrenem Personal an der Bahn. Da gibt es Regionen und Länder, die ganz andere Summen zur Verfügung haben – ohne diese sportlichen Erfolge. Doch sie werden aufholen.

Wie schwer wird es für Altenberg, sich zukünftig gegenüber anderen Bahnen bei Bewerbungen für international bedeutende Wettkämpfe durchzusetzen?

Das wird immer schwieriger. Die Anforderungen der Verbände und des Fernsehens steigen. Die Nordamerikaner wollen mehr Rennen bei sich, in Asien und Russland gibt es neue Bahnen. Und dabei gibt es derzeit nur acht Weltcups pro Sportart, also weit weniger, als es Eiskanäle auf der Welt gibt. Bei Bewerbungen entscheiden dann Kleinigkeiten. Bildlich gesprochen könnte es mitunter schon zum Problem werden, wenn eine Fahne schief hängt. Und vom Wetter will ich gar nicht erst sprechen.

Welche Rolle spielen Fernsehverträge?

Derzeit ist das tatsächlich kein unwichtiges Thema. Beim Rennrodeln überlässt es der Weltverband FIL den ausrichtenden Nationen, da hängen die Öffentlich-Rechtlichen in der Vermarktung mit drin. Bei Bob und Skeleton lässt der Weltverband IBSF selbst die Übertragungssignale von den Wettkämpfen produzieren und vermarktet diese. Deshalb könnte es stimmen, dass es für diese Sportarten weniger Sendezeit gibt. Die Rahmenbedingungen und das mediale Interesse sprechen allerdings noch immer für deutsche Ausrichter, also ebenfalls für Altenberg. Doch in die Bahn und am Standort muss eben auch investiert werden.

Altenberg hatte sich zweimal vergeblich um die Ausrichtung der Bob- und Skeleton-WM beworben. Im dritten Anlauf hat es geklappt. Ist die WM 2020 nun mangels Investitionen in Gefahr?

Nein. Das sicher nicht. Spätestens nach diesem Winter werden wir uns intensiv mit der WM beschäftigen. Ideen und Wünsche gibt es dafür viele. Nun gilt es aber erst mal, die Bahn zu vereisen und die durchaus lange Saison 2016/17 zu stemmen. Vor allem hoffe ich auf einen besseren Winter. Das würde dann auch Energiekosten sparen.

Das Gespräch führte Stephan Klingbeil.

