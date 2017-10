Stimmung auf dem Parkett und den Rängen Kamenz empfängt am Sonntag Cunewalde/Sohland. Ein Spiel, bei dem nichts verschenkt wird.

Wenn der HVH Kamenz (in weiß-blau) die Cunewalder zu Gast hat, wird es voll und laut in der Sporthalle am Flugplatz. Unser Foto stammt vom letzten Derby in der Lessingstadt Ende Oktober 2016. Damals trennten sich beide Teams mit 31:31. © Madlen Hirsch

Handball-Sachsenliga Männer. Richtig gute Handballstimmung dürfte am Sonntag ab 17 Uhr in der Kamenzer Sporthalle am Flugplatz herrschen. Dann empfangen die Männer von HVH-Trainer Daniel Kästner die SG HVO Cunewalde Sohland zum Derby. Co-Trainer Florian Sieber von der SG sieht sein Team dann „in der Außenseiterrolle“, wie Sieber nach der 26:35-Heimpleite gegen den LHV Hoyerswerda treffend feststellte. „Von diesem Blackout müssen wir uns erst mal erholen“, ergänzte Sieber. Denn sein Team hatte gegen Hoyerswerda zur Halbzeitpause noch mit 16:15 geführt.

Kann Cunewalde Klinger stoppen?

Auch SG-Chefcoach Carsten John war fassungslos und meinte nach dem 11:0-Lauf der Gäste in der zweiten Hälfte: „Meine Mannschaft hat innerhalb von fünf bis sieben Minuten ein ganzes Spiel kaputt gemacht! In Kamenz müssen wir am Sonntag unbedingt den überragenden Polen Mateusz Klinger in den Griff bekommen.“ Der warf im letzten HVH-Spiel bei Koweg Görlitz stattliche zehn Tore – und trotzdem kassierten die Lessingstädter eine 26:27 (15:15)-Niederlage in der Neißestadt. Dabei war das Kästner-Team in diesem hochklassigen Duell kurz vor Schluss sogar mit 24:23 in Führung gegangen. „Die kleinen Fehler haben das Spiel zugunsten der Görlitzer entschieden“, hieß es beim HVH.

