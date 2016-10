Stimmt es noch mit dem Klima? Wetterkapriolen in Dipps und Umgebung zum Auftakt der großen SZ-Serie zum Klimawandel.

Dippoldiswalde. Über das Wetter reden – nichts leichter als das. So hält man ein Gespräch am Laufen, wenn man gerade kein passendes Thema parat hat. Über das Wetter reden, das wollen wir in den nächsten Wochen auch. Doch nicht etwa, weil uns die Themen ausgegangen sind, sondern, um dem Klimawandel im Landkreis auf die Spur zu kommen.

Klimawandel findet statt, das ist nicht zu bestreiten. Auch Sachsen bleibt davon nicht verschont. Wie sich der Klimawandel im Landkreis bemerkbar macht, darüber sprachen wir mit Experten aus der Region – mit dem Meteorologen, dem Landwirt, dem Forstmann, dem Stadtplaner und anderen. In unserer neuen Serie „Der Klimawandel und ich“ sagen sie uns, was der Stand heute ist und wie wir mit den Veränderungen umgehen sollten. Als Nächstes lesen Sie: Das Gespür des Wetterbeobachters für Schnee. (SZ/mga)

