Stimmgewaltig Die Gospelnight Dresden tritt in der Jubiläumssaison in Stolpen auf. Die Besucher erwartet ein Feuerwerk der Stimmen.

Gospelnight Dresden, das sind 140 Sänger und Sängerinnen, welche von Solisten unterstützt werden. © privat

Stolpen. Zu Beginn des neuen Jahres macht die Gospelnight Dresden auf ihrem Tourwochenende zum dritten Mal Halt in Stolpen. Am 20. Januar können sich die Besucher auf ein ganz besonderes Programm freuen: Der Gospelchor feiert unter dem Thema „Celebrate!“ seine 20. Saison mit einem Best-Of-Programm und bringt mitreißende und lebendige Gospelsongs mit. Beginn in der Stadtkirche ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Kollekte kommt der Gospelnight Dresden sowie einem ausgewählten Projekt für Menschen in Not zugute.

Unterstützt werden die rund 140 Sänger und Sängerinnen von einer leidenschaftlichen Band und Solisten. Vor 20 Jahren entstand die Idee zur Gospelnight Dresden in einer Kneipe, als Zusammenschluss mehrerer Gemeindekreise der Dresdner Heimatgemeinde. 50 Sänger traten 1998 erstmals an Heiligabend in der Christuskirche Dresden auf. Seitdem ist das Gospelprojekt stetig gewachsen, Ehepaare haben sich gefunden und auch echten Gospelnight-Nachwuchs gibt es inzwischen.

Seit 2002 tourt der Chor mit seinen Gospelgottesdiensten regelmäßig durch sächsische Gemeinden und reiste mit seiner ehrenamtlichen Organisations- und Technikcrew bereits 2012 und 2017 in Stolpen an. Auch dieses Jahr wollen sie den Gottesdienstbesuchern die Botschaft von Liebe und Versöhnung, von der Geburt Jesus, entgegensingen. Das und ihr Jubiläum 20 Jahre Gospelnight sind ein Grund, mit Gospel, Gesang, Band, Stille, Gebet, Gespräch und Tanz die Korken knallen zu lassen.

Die Gospelnight finanziert sich aus Teilnehmerbeiträgen, Fördermitteln und Kollekten. „Damit wir unser Ziel erreichen und ein anderes soziales Projekt unterstützen können, sind wir auf Spenden und Sponsorenmittel angewiesen“, sagt Juliane Frohberg vom Verein. (SZ)

Gospelnight Dresden, Sonnabend, 20. Januar, 19 Uhr, Stadtkirche Stolpen

Weitere Informationen im Internet.

